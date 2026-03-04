Незаконно привласнили 34 млн гривень з бюджету - 17 людей отримали підозру

Прокурори повідомили про підозру 17 учасникам схеми, які під виглядом розвитку тепличного господарства, садівництва, ягідництва та виноградарства заволоділи бюджетними коштами на суму понад 34 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, йдеться про кошти, надані в межах урядової програм підтримки малого та середнього аграрного бізнесу, запровадженої постановою Кабінету Міністрів України.

Ця постанова передбачає фінансування тепличних комплексів, садів, виноградників та розвиток фермерських господарств із створенням робочих місць і виробництвом продукції.

Також слідство встановило, що після отримання грантів підозрювані не здійснювали заявлену діяльність на земельних ділянках, передбачену бізнес-планами, та не висаджували насадження.

Зловмисники не повернули отримані кошти - натомість, вони використали гроші на свій розсуд. Частину вкрадених коштів вони легалізували через безтоварні фінансові операції підконтрольних підприємств, створюючи штучний рух коштів і видимість господарської діяльності.

У межах розслідування проведено 39 обшуків у Харкові, Києві та Київській області. Вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні термінали та автомобілі. Учасникам групи інкримінують заволодіння майном шляхом обману в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб