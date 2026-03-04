Незаконно привласнили 34 млн гривень з бюджету - 17 людей отримали підозру

$43.450.22
Ексклюзив
13:52 • 2958 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 5892 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 15434 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 43164 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 72651 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 61873 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 65392 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 60756 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34480 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28518 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Китай визначив "п'ять уроків" після ударів США та Ізраїля по ІрануPhoto4 березня, 04:30 • 15576 перегляди
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення08:18 • 18307 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом08:29 • 18085 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 13660 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 13672 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 2952 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 13943 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 13921 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 71064 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 92460 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Віталій Кім
Віктор Орбан
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 6446 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 27936 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 35851 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 39931 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 48163 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Опалення

Незаконно привласнили 34 млн гривень з бюджету - 17 людей отримали підозру

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Прокурори повідомили про підозру 17 учасникам схеми, які заволоділи понад 34 млн гривень бюджетних коштів. Вони діяли під виглядом розвитку тепличного господарства, садівництва, ягідництва та виноградарства, використовуючи урядові програми підтримки малого та середнього аграрного бізнесу.

Незаконно привласнили 34 млн гривень з бюджету - 17 людей отримали підозру
Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори повідомили про підозру 17 учасникам схеми, які під виглядом розвитку тепличного господарства, садівництва, ягідництва та виноградарства заволоділи бюджетними коштами на суму понад 34 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, йдеться про кошти, надані в межах урядової програм підтримки малого та середнього аграрного бізнесу, запровадженої постановою Кабінету Міністрів України.

Ця постанова передбачає фінансування тепличних комплексів, садів, виноградників та розвиток фермерських господарств із створенням робочих місць і виробництвом продукції.

Також слідство встановило, що після отримання грантів підозрювані не здійснювали заявлену діяльність на земельних ділянках, передбачену бізнес-планами, та не висаджували насадження.

Зловмисники не повернули отримані кошти - натомість, вони використали гроші на свій розсуд. Частину вкрадених коштів вони легалізували через безтоварні фінансові операції підконтрольних підприємств, створюючи штучний рух коштів і видимість господарської діяльності.

У межах розслідування проведено 39 обшуків у Харкові, Києві та Київській області. Вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні термінали та автомобілі. Учасникам групи інкримінують заволодіння майном шляхом обману в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб

- заявили в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо

На Київщині правоохоронці затримали командира взводу Повітряних сил ЗСУ, який привласнив техніку, призначену для бойового чергування.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаКримінал
Техніка
Державний бюджет
Обшук
Кабінет Міністрів України
Генеральний прокурор (Україна)
Київ
Харків