Незаконно присвоили 34 млн гривен из бюджета - 17 человек получили подозрение

Прокуроры сообщили о подозрении 17 участникам схемы, которые под видом развития тепличного хозяйства, садоводства, ягодоводства и виноградарства завладели бюджетными средствами на сумму более 34 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, речь идет о средствах, предоставленных в рамках правительственной программы поддержки малого и среднего аграрного бизнеса, введенной постановлением Кабинета Министров Украины.

Это постановление предусматривает финансирование тепличных комплексов, садов, виноградников и развитие фермерских хозяйств с созданием рабочих мест и производством продукции.

Также следствие установило, что после получения грантов подозреваемые не осуществляли заявленную деятельность на земельных участках, предусмотренную бизнес-планами, и не высаживали насаждения.

Злоумышленники не вернули полученные средства - вместо этого они использовали деньги по своему усмотрению. Часть украденных средств они легализовали через бестоварные финансовые операции подконтрольных предприятий, создавая искусственное движение средств и видимость хозяйственной деятельности.

В рамках расследования проведено 39 обысков в Харькове, Киеве и Киевской области. Изъята финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, мобильные терминалы и автомобили. Участникам группы инкриминируют завладение имуществом путем обмана в особо крупных размерах и легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц