Незаконні перевезення з рф до Криму: двом гендиректорам ворожих авіакомпаній повідомлено про підозру
Київ • УНН
Двом керівникам російських авіакомпаній повідомлено про підозру у незаконному перевезенні пасажирів через кордон України до Криму шляхом організації регулярних рейсів з російських міст до міжнародного аеропорту Сімферополя.
Прокуратура Криму повідомила про підозру двом гендиректорам російських авіакомпаній у незаконному переправленні осіб через держкордон України. Вони організували регулярні рейси з рф до Криму. Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя, пише УНН.
Деталі
Йдеться про російські авіакомпанії "Газпром авіа" та "Костромське авіапідприємство".
Правоохоронці кваліфікували дії гендиректорів компаній як незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.
Слідство встановило, що підозрювані громадяни рф починаючи з 2014 року організували регулярні незаконні рейси з росії до закритого міжнародного аеропорту "Сімферополь". Зокрема, перельоти здійснювались із таких міст як анапа, бєлгород, кострома та ін.
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За керівництва одного з гендиректорів, у нелегальних авіасполученнях було залучено понад 20 повітряних суден, вказали у прокуратурі.
Також зазначається, що під час планування пасажирських перевезень компанії підтримували зв’язок із росавіацією для подальшого погодження та затвердження незаконних польотів суден.
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