Незаконні перевезення з рф до Криму: двом гендиректорам ворожих авіакомпаній повідомлено про підозру

ukenru
19:41 • 38577 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 89393 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 112481 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114601 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229042 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155534 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146130 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132472 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121674 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112851 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.1 м/с
75 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134667 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110408 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52347 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 45276 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 46851 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229042 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384656 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440024 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448429 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357890 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 112481 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130301 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124507 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98377 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107670 перегляди
Актуальне
Незаконні перевезення з рф до Криму: двом гендиректорам ворожих авіакомпаній повідомлено про підозру

Незаконні перевезення з рф до Криму: двом гендиректорам ворожих авіакомпаній повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 19118 перегляди

Двом керівникам російських авіакомпаній повідомлено про підозру у незаконному перевезенні пасажирів через кордон України до Криму шляхом організації регулярних рейсів з російських міст до міжнародного аеропорту Сімферополя.

Прокуратура Криму повідомила про підозру двом гендиректорам російських авіакомпаній у незаконному переправленні осіб через держкордон України. Вони організували регулярні рейси з рф до Криму. Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя, пише УНН

Деталі 

Йдеться про російські авіакомпанії "Газпром авіа" та "Костромське авіапідприємство". 

Правоохоронці кваліфікували дії гендиректорів компаній як незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі. 

Слідство встановило, що підозрювані громадяни рф починаючи з 2014 року організували регулярні незаконні рейси з росії до закритого міжнародного  аеропорту "Сімферополь". Зокрема, перельоти здійснювались із таких міст як анапа, бєлгород, кострома та ін.

Крим – це Україна: партизани "забомбили" вулиці кримських міст українською символікою12.02.24, 15:05 • 21743 перегляди

За керівництва одного з гендиректорів, у нелегальних авіасполученнях було залучено понад 20 повітряних суден, вказали у прокуратурі. 

Також зазначається, що під час планування пасажирських перевезень компанії підтримували зв’язок із росавіацією для подальшого погодження та затвердження незаконних польотів суден.

Закликав до знищення України: повідомлено про підозру ексочільнику прокремлівської партії16.02.24, 15:13 • 19300 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
stokholmСтокгольм
avtonomna-respublika-krymАвтономна Республіка Крим
krymКрим
ukrainaУкраїна
sevastopolСевастополь
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,392.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.60