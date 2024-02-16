Незаконные перевозки из рф в Крым: двум гендиректорам вражеских авиакомпаний сообщено о подозрении
Киев • УНН
Двум руководителям российских авиакомпаний сообщено о подозрении в незаконной перевозке пассажиров через границу Украины в Крым путем организации регулярных рейсов из российских городов в международный аэропорт Симферополя.
Прокуратура Крыма сообщила о подозрении двум гендиректорам российских авиакомпаний в незаконной переправке лиц через госграницу Украины. Они организовали регулярные рейсы из рф в Крым. Об этом сообщает прокуратура АР Крым и г. Севастополя, пишет УНН.
Детали
Речь идет о российских авиакомпаниях "Газпром авиа" и "Костромское авиапредприятие".
Правоохранители квалифицировали действия гендиректоров компаний как незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.
Следствие установило, что подозреваемые граждане рф начиная с 2014 года организовали регулярные незаконные рейсы из россии в закрытый международный аэропорт "Симферополь". В частности, перелеты осуществлялись из таких городов как анапа, белгород, кострома и др.
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Под руководством одного из гендиректоров, в нелегальных авиасообщениях было привлечено более 20 воздушных судов, указали в прокуратуре.
Также отмечается, что при планировании пассажирских перевозок компании поддерживали связь с росавиацией для дальнейшего согласования и утверждения незаконных полетов судов.
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