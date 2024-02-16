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Незаконные перевозки из рф в Крым: двум гендиректорам вражеских авиакомпаний сообщено о подозрении

Незаконные перевозки из рф в Крым: двум гендиректорам вражеских авиакомпаний сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 14:15  •  7813 просмотра

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Двум руководителям российских авиакомпаний сообщено о подозрении в незаконной перевозке пассажиров через границу Украины в Крым путем организации регулярных рейсов из российских городов в международный аэропорт Симферополя.

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении двум гендиректорам российских авиакомпаний в незаконной переправке лиц через госграницу Украины. Они организовали регулярные рейсы из рф в Крым. Об этом сообщает прокуратура АР Крым и г. Севастополя, пишет УНН

Детали 

Речь идет о российских авиакомпаниях "Газпром авиа" и "Костромское авиапредприятие". 

Правоохранители квалифицировали действия гендиректоров компаний как незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы. 

Следствие установило, что подозреваемые граждане рф начиная с 2014 года организовали регулярные незаконные рейсы из россии в закрытый международный  аэропорт "Симферополь". В частности, перелеты осуществлялись из таких городов как анапа, белгород, кострома и др.

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Под руководством одного из гендиректоров, в нелегальных авиасообщениях было привлечено более 20 воздушных судов, указали в прокуратуре. 

Также отмечается, что при планировании пассажирских перевозок компании поддерживали связь с росавиацией для дальнейшего согласования и утверждения незаконных полетов судов.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Незаконні перевезення з рф до Криму: двом гендиректорам ворожих авіакомпаній повідомлено про підозру
Illegal transportation from Russia to Crimea: two CEOs of enemy airlines were served with a notice of suspicion
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Незаконные перевозки из рф в Крым: двум гендиректорам вражеских авиакомпаний сообщено о подозрении

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