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Невизнане Придністров'я хоче провести власний референдум щодо ЄС

Київ • УНН

 • 15306 перегляди

Невизнане Придністров'я заявило про намір провести власний референдум щодо ставлення до ЄС. Це реакція на плани Молдови провести конституційний референдум про вступ до Євросоюзу без урахування голосів придністровців.

Невизнане Придністров'я хоче провести власний референдум щодо ЄС

У невизнаному Придністров'ї хочуть провести свій референдум "про ставлення до ЄС". Про це заявили у МЗС  невизнаної ПМР, пише Newsmaker, передає УНН.

Деталі

Зокрема Тирасполь звинуватив Кишинів у небажанні враховувати голоси жителів придністровського регіону на конституційному референдумі про вступ країни до Євросоюзу.

У зв'язку з планами Республіки Молдова проігнорувати позицію придністровського народу, навіть не спробувавши запропонувати відкрити дільниці для голосування на території Придністров'я, наголошуємо, що для отримання реальної думки всіх придністровців вважаємо цілком можливим проведення референдуму щодо ставлення до Євросоюзу на своїй території

- йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства невизнаної ПМР.

Там додали, що голосування може відбутися на основі домовленостей сторін, за участю міжнародних спостерігачів і "за готовності світової спільноти враховувати думку населення Придністров'я".

130 тисяч голосів за 15 мільйонів доларів: Молдова звинувачує рф у підкупі виборців напередодні референдуму щодо ЄС03.10.24, 20:09 • 17896 переглядiв

Доповнення

Видання також наводить відповідь Бюро реінтеграції, яке запевнило, що  всіх громадян Молдови, незалежно від місця проживання, чекають на президентських виборах і референдумі 20 жовтня.

Для жителів східних районів країни відкриють 30 виборчих дільниць у межах Зони безпеки, у населених пунктах, що перебувають під контролем конституційної влади. Відкриття виборчих дільниць у неконтрольованому периметрі, де немає жодної гарантії в безпеці процесу, жодної впевненості, що не буде зовнішнього втручання, здатного вплинути на результат, суперечить закону

– ідеться в заяві.

Там також додали, що заява так званого зовнішньополітичного відомства невизнаного Придністров'я – "це маніпуляція, найімовірніше, виконана за вказівкою зовнішніх сил".

Нагадаємо

Молдова проведе референдум 20 жовтня 2024 року щодо внесення євроінтеграції до своєї Конституції, що відкриє шлях до вступу в ЄС.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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