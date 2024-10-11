Непризнанное Приднестровье хочет провести собственный референдум по ЕС
Киев • УНН
Непризнанное Приднестровье заявило о намерении провести собственный референдум по отношению к ЕС. Это реакция на планы Молдовы провести конституционный референдум о вступлении в Евросоюз без учета голосов приднестровцев.
В непризнанном Приднестровье хотят провести свой референдум «об отношении к ЕС». Об этом заявили в МИД непризнанной ПМР, пишет Newsmaker, передает УНН.
Детали
В частности Тирасполь обвинил Кишинев в нежелании учитывать голоса жителей приднестровского региона на конституционном референдуме о вступлении страны в Евросоюз.
В связи с планами Республики Молдова проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, подчеркиваем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума по отношению к Евросоюзу на своей территории
Там добавили, что голосование может состояться на основе договоренностей сторон, при участии международных наблюдателей и «при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья».
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Издание также приводит ответ Бюро реинтеграции, которое заверило, что всех граждан Молдовы, независимо от места проживания, ждут на президентских выборах и референдуме 20 октября.
Для жителей восточных районов страны откроют 30 избирательных участков в пределах Зоны безопасности, в населенных пунктах, находящихся под контролем конституционных властей. Открытие избирательных участков в неконтролируемом периметре, где нет никакой гарантии в безопасности процесса, никакой уверенности, что не будет внешнего вмешательства, способного повлиять на результат, противоречит закону
Там также добавили, что заявление так называемого внешнеполитического ведомства непризнанного Приднестровья - «это манипуляция, скорее всего, выполненная по указанию внешних сил».
Напомним,
Молдова проведет референдум 20 октября 2024 года по внесению евроинтеграции в свою Конституцию, что откроет путь к вступлению в ЕС.