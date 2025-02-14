Необхідно зробити так, щоб Україна не залишилася на самоті, адже тоді тривалого миру довго не буде - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що необхідно зробити так, щоб Україна не була залишена на самоті, адже тривалого миру без сильної, вільної України, не буде. Про це Пісторіус заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

В останні дні підтвердилося те, про що ми давно говорили. США стараються швидко привести до перемир’я росію та Україну, а Європи прийдеться жити з наслідками цих домовленостей. Це може бути поворотним моментом для трансатлантичних відносин, після чого дороги можуть піти в різних напрямках. Вибір, який ми робимо зараз, буде вирішувати, чи ми будемо жити в мирі, чи в кризі, буде визначати наш вибір в Європі. Необхідно зробити так, щоб Україна не була залишена на самоті, тому що одне залишається незмінним. Не буде тривалого миру без сильної, вільної України, не буде порядку, заснованого на правилах - сказав Пісторіус.

Він наголосив, що необхідно зробити так, щоб росія не стала ще більшою загрозою після війни, ніж до війни.

Треба запобігти наступним війнам. росія реагує лише на загрозу. Ми повинні вести переговори з позиції сильної сторони - додав Пісторіус.

Нагадаємо

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним щодо України "гідні жалю".