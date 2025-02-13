Очільник Міноборони Німеччини: переговори Трампа з путіним викликають жаль

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним щодо України "гідні жалю", повідомляє DW, пише УНН.

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Адміністрація США пішла на поступки росії ще до початку мирних переговорів щодо України, вважає Пісторіус.

"На мій погляд, було б краще поговорити про можливе членство України в НАТО або можливі територіальні втрати за столом переговорів. Було б наївно вважати, що ця загроза насправді зникне, навіть після укладення якої б то не було мирної угоди, коли б вона не виникла", - сказав очільник Міноборони ФРН.

Рютте вказав на важливість залучення України до всіх переговорів, що її стосуються