Глава Минобороны Германии: переговоры Трампа с путиным вызывают сожаление
Киев • УНН
Борис Писториус назвал "достойными сожаления" переговоры Трампа с путиным об Украине.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным об Украине "достойны сожаления", сообщает DW, пишет УНН.
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Администрация США пошла на уступки россии еще до начала мирных переговоров по Украине, считает Писториус.
"На мой взгляд, было бы лучше поговорить о возможном членстве Украины в НАТО или возможных территориальных потерях за столом переговоров. Было бы наивно полагать, что эта угроза на самом деле исчезнет, даже после заключения какого бы то ни было мирного соглашения, когда бы оно ни возникло", - сказал глава Минобороны ФРГ.
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