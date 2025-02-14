Необходимо сделать так, чтобы Украина не осталась в одиночестве, ведь тогда длительного мира долго не будет - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что необходимо сделать так, чтобы Украина не была оставлена в одиночестве, ведь длительного мира без сильной, свободной Украины, не будет. Об этом Писториус заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

В последние дни подтвердилось то, о чем мы давно говорили. США стараются быстро привести к перемирию россию и Украину, а Европе придется жить с последствиями этих договоренностей. Это может быть поворотным моментом для трансатлантических отношений, после чего дороги могут пойти в разных направлениях. Выбор, который мы делаем сейчас, будет решать, будем ли мы жить в мире или в кризисе, будет определять наш выбор в Европе. Необходимо сделать так, чтобы Украина не была оставлена в одиночестве, потому что одно остается неизменным. Не будет длительного мира без сильной, свободной Украины, не будет порядка, основанного на правилах