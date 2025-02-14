Необходимо сделать так, чтобы Украина не осталась в одиночестве, ведь тогда длительного мира долго не будет - Писториус
Киев • УНН
Министр обороны Германии предупредил о возможном поворотном моменте в трансатлантических отношениях из-за стремления США к быстрому перемирию. Он подчеркнул, что длительного мира без сильной Украины не будет.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что необходимо сделать так, чтобы Украина не была оставлена в одиночестве, ведь длительного мира без сильной, свободной Украины, не будет. Об этом Писториус заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
В последние дни подтвердилось то, о чем мы давно говорили. США стараются быстро привести к перемирию россию и Украину, а Европе придется жить с последствиями этих договоренностей. Это может быть поворотным моментом для трансатлантических отношений, после чего дороги могут пойти в разных направлениях. Выбор, который мы делаем сейчас, будет решать, будем ли мы жить в мире или в кризисе, будет определять наш выбор в Европе. Необходимо сделать так, чтобы Украина не была оставлена в одиночестве, потому что одно остается неизменным. Не будет длительного мира без сильной, свободной Украины, не будет порядка, основанного на правилах
Он подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы россия не стала еще большей угрозой после войны, чем до войны.
Надо предотвратить следующие войны. россия реагирует только на угрозу. Мы должны вести переговоры с позиции сильной стороны
Напомним
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным по Украине "достойны сожаления".