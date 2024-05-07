Негода на Полтавщині: без світла опинились понад 6,6 тисяч споживачів
Київ • УНН
У Полтавській області через пориви вітру тимчасово знеструмлено 6 620 споживачів, аварійні відключення діють у п'яти громадах.
У Полтавській області внаслідок негоди тимчасово без світла опинились 6620 абонентів. Вітер спричинив аварійні відключення світла у п'яти громадах області, повідомив у вівторок голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Деталі
За словами начальника Полтавської ОВА, пориви вітру спричинили аварійні відключення у Гадяцькій, Кременчуцькій, Новосанжарській, Полтавській та Решетилівській громадах.
Втім Пронін запевнив, що бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання.
Доповнення
За даними Міненерго, через грозу та вітер на ранок вівторка, 7 травня було знеструмлено 53 населені пункти в Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.