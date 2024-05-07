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Негода на Полтавщині: без світла опинились понад 6,6 тисяч споживачів

Київ • УНН

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У Полтавській області через пориви вітру тимчасово знеструмлено 6 620 споживачів, аварійні відключення діють у п'яти громадах.

У Полтавській області внаслідок негоди тимчасово без світла опинились 6620 абонентів. Вітер спричинив аварійні відключення світла у п'яти громадах області, повідомив у вівторок голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН

Деталі 

За словами начальника Полтавської ОВА, пориви вітру спричинили аварійні відключення у Гадяцькій, Кременчуцькій, Новосанжарській, Полтавській та Решетилівській громадах. 

Втім Пронін запевнив, що бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання. 

Доповнення 

За даними Міненерго, через грозу та вітер на ранок вівторка, 7 травня було знеструмлено 53 населені пункти в Житомирській, Сумській, Чернігівській областях. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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