Непогода на Полтавщине: без света оказались более 6,6 тысяч потребителей

В Полтавской области в результате непогоды на временно без света оказались 6620 абонентов. Ветер вызвал аварийные отключения света в пяти громадах области, сообщил во вторник председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

Детали

По словам начальника Полтавской ОВА, порывы ветра вызвали аварийные отключения в Гадячской, Кременчугской, Новосанжарской, Полтавской и Решетиловской громадах.

Впрочем Пронин заверил, что бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения.

Дополнение

По данным Минэнерго, из-за грозы и ветра на утро вторника, 7 мая, было обесточено 53 населенных пункта в Житомирской, Сумской, Черниговской областях.