Непогода на Полтавщине: без света оказались более 6,6 тысяч потребителей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  30804 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  37926 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  73173 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  132680 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  106630 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

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  •  118808 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119723 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120387 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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2 мая 2024, 14:27  •  228720 просмотра

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Три человека, в том числе 3-летний мальчик пострадали в ДТП с участием автомобилей "KIA" и "Camry" вблизи Белой Церкви Киевской области.

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Международные резервы "похудели" на 3,1% на фоне долговых выплат и продажи валюты Нацбанком

российская пропаганда создает иллюзию усиленного внимания к "инаугурации" диктатора путина: в СНБО разъяснили причины

российская пропаганда манипулирует данными, чтобы создать впечатление, что "инаугурация" путина широко транслировалась по всему миру, несмотря на бойкот главных телеканалов и немногочисленных иностранных представителей, присутствовавших на мероприятии, что подчеркивает растущую изоляцию россии из-за политики путина.

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В Одесской области сбили две российские управляемые авиационные ракеты

Днем 7 мая 2024 года в Одесской области силы противовоздушной обороны сбили 2 управляемые ракеты Х-59/Х-69.

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Около 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морем

Около 85-87% украинской сельскохозяйственной продукции в последние месяцы экспортируется морем, при этом после разблокирования границы увеличился объем автомобильных перевозок.

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Около 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морем

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин подчеркнул, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет.

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении

Трем предателям, которые добровольно присоединились к российско-оккупационным группировкам и участвовали в штурмах позиций Вооруженных Сил Украины под Роботином, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении.

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Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении

Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя

Вин Дизель вернется к франшизе о Риддике с новым фильмом "Риддик: Фурия, производство которого начнется в августе 2024 года.

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Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя

Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС

Подавляющее большинство украинцев (83%) поддерживают вмешательство государства в деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, причем 63% выступают за полный запрет, а 20% - за государственный контроль и надзор за Церковью.

Общество •   •  8312 просмотра
Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС