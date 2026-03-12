Негайна мобілізація або 4 тис. доларів за "вирішення питань": на Буковині затримано посадовця ТЦК
Київ • УНН
Майор ТЦК вимагав гроші за оновлення даних та бронь, погрожуючи негайною мобілізацією. Посадовця затримали під час отримання хабаря та взяли під варту.
У Чернівецькій області правоохоронці затримали посадовця одного з РТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за свої послуги посадовець вимагав 4 тис. доларів, у разі відмови погрожував негайною мобілізацією, передає УНН.
Деталі
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, йдеться про 33-річного майора - заступника начальника, начальника відділення районного ТЦК та СП. Він, за даними слідства, пропонував чоловікам допомогу у вирішенні питань військового обліку. Зокрема, йшлося про оновлення облікових даних без особистої присутності, зняття з розшуку, а також формальне працевлаштування на критично важливих підприємствах для подальшого бронювання, щоб уникнути мобілізації.
На Чернігівщині викрили посадовця ТЦК, який за хабарі впливав на рішення ВЛК - ДБР28.01.26, 15:26 • 3873 перегляди
За свої послуги посадовець вимагав 4 тис. доларів від двох осіб. У разі відмови погрожував негайною мобілізацією.
Його затримали під час отримання обумовленої суми.
Додамо
За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
Отримав хабар до 20 000 доларів за ухилення від мобілізації: на Вінничині працівника ТЦК засудили до двох років дисбату13.11.25, 15:28 • 5859 переглядiв
Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави. Встановлюються інші можливі учасники схеми.