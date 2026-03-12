Негайна мобілізація або 4 тис. доларів за "вирішення питань": на Буковині затримано посадовця ТЦК

$43.980.1150.930.10
ukenru
14:27 • 1166 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
13:11 • 5792 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13 • 16776 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 33687 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 43956 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 53985 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 67585 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 58775 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 46121 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 45916 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.1м/с
35%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк12 березня, 05:41 • 49773 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto12 березня, 07:59 • 35887 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 32409 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 27336 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12:32 • 22580 перегляди
Публікації
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 4148 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 4678 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 27368 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 32443 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 59401 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Антоніу Кошта
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ірак
Румунія
Реклама
УНН Lite
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo14:36 • 582 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг14:24 • 1110 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 14839 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 42637 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 31196 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
ChatGPT
DJI Mavic

Негайна мобілізація або 4 тис. доларів за "вирішення питань": на Буковині затримано посадовця ТЦК

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

Майор ТЦК вимагав гроші за оновлення даних та бронь, погрожуючи негайною мобілізацією. Посадовця затримали під час отримання хабаря та взяли під варту.

Негайна мобілізація або 4 тис. доларів за "вирішення питань": на Буковині затримано посадовця ТЦК

У Чернівецькій області правоохоронці затримали посадовця одного з РТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за свої послуги посадовець вимагав 4 тис. доларів, у разі відмови погрожував негайною мобілізацією, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, йдеться про 33-річного майора - заступника начальника, начальника відділення районного ТЦК та СП. Він, за даними слідства, пропонував чоловікам допомогу у вирішенні питань військового обліку. Зокрема, йшлося про оновлення облікових даних без особистої присутності, зняття з розшуку, а також формальне працевлаштування на критично важливих підприємствах для подальшого бронювання, щоб уникнути мобілізації.

На Чернігівщині викрили посадовця ТЦК, який за хабарі впливав на рішення ВЛК - ДБР28.01.26, 15:26 • 3873 перегляди

За свої послуги посадовець вимагав 4 тис. доларів від двох осіб. У разі відмови погрожував негайною мобілізацією.

Його затримали під час отримання обумовленої суми.

Додамо

За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Отримав хабар до 20 000 доларів за ухилення від мобілізації: на Вінничині працівника ТЦК засудили до двох років дисбату13.11.25, 15:28 • 5859 переглядiв

Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави. Встановлюються інші можливі учасники схеми.

Антоніна Туманова

Кримінал
Мобілізація
ТЦК та СП
Чернівецька область
Генеральний прокурор (Україна)