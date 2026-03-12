Немедленная мобилизация или 4 тыс. долларов за "решение вопросов": на Буковине задержан чиновник ТЦК
Киев • УНН
Майор ТЦК требовал деньги за обновление данных и бронь, угрожая немедленной мобилизацией. Чиновника задержали при получении взятки и взяли под стражу.
В Черновицкой области правоохранители задержали должностное лицо одного из РТЦК и СП, которого подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, за свои услуги должностное лицо требовало 4 тыс. долларов, в случае отказа угрожал немедленной мобилизацией, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, речь идет о 33-летнем майоре - заместителе начальника, начальнике отделения районного ТЦК и СП. Он, по данным следствия, предлагал мужчинам помощь в решении вопросов воинского учета. В частности, речь шла об обновлении учетных данных без личного присутствия, снятии с розыска, а также формальном трудоустройстве на критически важных предприятиях для дальнейшего бронирования, чтобы избежать мобилизации.
За свои услуги должностное лицо требовало 4 тыс. долларов от двух человек. В случае отказа угрожало немедленной мобилизацией.
Его задержали при получении оговоренной суммы.
Добавим
Под процессуальным руководством Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона военному сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Устанавливаются другие возможные участники схемы.