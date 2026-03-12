Немедленная мобилизация или 4 тыс. долларов за "решение вопросов": на Буковине задержан чиновник ТЦК

$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
13:11 • 1508 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 10773 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02 • 21406 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 31649 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 42334 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 58095 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 54495 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 43344 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 45273 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 37875 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
В Техасе казнили мужчину за жестокое убийство девушки и ребенка в 2013 году12 марта, 04:05 • 19938 просмотра
КСИР совместно с "Хезболлой" начал сороковую волну массированных атак на Израиль и американские базы12 марта, 04:29 • 20853 просмотра
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк12 марта, 05:41 • 37500 просмотра
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto07:59 • 23366 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 18979 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 366 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 15056 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 19542 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 48152 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 52528 просмотра
Владимир Зеленский
Оксен Лисовой
Петер Сийярто
Николь Кидман
Музыкант
Украина
Иран
Ирак
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 9146 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 37902 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 26833 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 26178 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 28122 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Фильм

Немедленная мобилизация или 4 тыс. долларов за "решение вопросов": на Буковине задержан чиновник ТЦК

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Майор ТЦК требовал деньги за обновление данных и бронь, угрожая немедленной мобилизацией. Чиновника задержали при получении взятки и взяли под стражу.

Немедленная мобилизация или 4 тыс. долларов за "решение вопросов": на Буковине задержан чиновник ТЦК

В Черновицкой области правоохранители задержали должностное лицо одного из РТЦК и СП, которого подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, за свои услуги должностное лицо требовало 4 тыс. долларов, в случае отказа угрожал немедленной мобилизацией, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, речь идет о 33-летнем майоре - заместителе начальника, начальнике отделения районного ТЦК и СП. Он, по данным следствия, предлагал мужчинам помощь в решении вопросов воинского учета. В частности, речь шла об обновлении учетных данных без личного присутствия, снятии с розыска, а также формальном трудоустройстве на критически важных предприятиях для дальнейшего бронирования, чтобы избежать мобилизации.

В Черниговской области разоблачили должностное лицо ТЦК, которое за взятки влияло на решения ВВК - ГБР28.01.26, 15:26 • 3873 просмотра

За свои услуги должностное лицо требовало 4 тыс. долларов от двух человек. В случае отказа угрожало немедленной мобилизацией.

Его задержали при получении оговоренной суммы.

Добавим

Под процессуальным руководством Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона военному сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Получил взятку до 20 000 долларов за уклонение от мобилизации: в Винницкой области работника ТЦК приговорили к двум годам дисбата13.11.25, 15:28 • 5859 просмотров

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Устанавливаются другие возможные участники схемы.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Мобилизация
ТЦК и СП
Черновицкая область
Генеральный прокурор Украины