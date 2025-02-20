Небесна Сотня обрала свободу, ми повинні обрати єдність - Зеленський
Київ • УНН
Президент України звернувся до українців у День Героїв Небесної Сотні. Він нагадав про початок російської агресії у 2014 році та закликав до єдності у боротьбі за свободу.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу 20 лютого, дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
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У своєму пості Президен зазначив, що цей день є важливим для вшанування тих, хто обрав шлях свободи та боротьби за сильну, європейську Україну, не мирячись з підкоренням.
Вони віддали своє життя за нашу можливість жити у вільній державі.
Саме в ці дні 2014 року росія обрала війну – розпочала перші кроки до окупації Криму. Поки в Києві вбивали людей, а люди захищали свою свободу, путін вирішив завдати ще одного удару – дуже підлого. З того часу світ живе у новій реальності, коли росія намагається обманути всіх. І дуже важливо не піддаватися, бути разом. Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу,
Президент також висловив вічну шану Героям Небесної Сотні та вічну вдячність усім українцям, які борються за незалежність України.
Нагадаємо
Сьогодні, 20 лютого відзначається День Героїв Небесної Сотні. В цей день в Києві загинула під час протестів найбільша кількість осіб – 48. https://unn.ua/amp/sohodni-v-ukraini-vidznachaiut-den-heroiv-nebesnoi-sotni