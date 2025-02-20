Небесна Сотня обрала свободу, ми повинні обрати єдність - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу 20 лютого, дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

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У своєму пості Президен зазначив, що цей день є важливим для вшанування тих, хто обрав шлях свободи та боротьби за сильну, європейську Україну, не мирячись з підкоренням.

Вони віддали своє життя за нашу можливість жити у вільній державі.

Саме в ці дні 2014 року росія обрала війну – розпочала перші кроки до окупації Криму. Поки в Києві вбивали людей, а люди захищали свою свободу, путін вирішив завдати ще одного удару – дуже підлого. З того часу світ живе у новій реальності, коли росія намагається обманути всіх. І дуже важливо не піддаватися, бути разом. Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу, - зазначив Зеленський.

Президент також висловив вічну шану Героям Небесної Сотні та вічну вдячність усім українцям, які борються за незалежність України.

Нагадаємо

Сьогодні, 20 лютого відзначається День Героїв Небесної Сотні. В цей день в Києві загинула під час протестів найбільша кількість осіб – 48. https://unn.ua/amp/sohodni-v-ukraini-vidznachaiut-den-heroiv-nebesnoi-sotni