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05:23 • 7215 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121371 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182045 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146505 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138198 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117030 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107764 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141214 перегляди

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Небесна Сотня обрала свободу, ми повинні обрати єдність - Зеленський

Небесна Сотня обрала свободу, ми повинні обрати єдність - Зеленський

Київ • УНН

 • 26375 перегляди

Президент України звернувся до українців у День Героїв Небесної Сотні. Він нагадав про початок російської агресії у 2014 році та закликав до єдності у боротьбі за свободу.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу 20 лютого, дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
Деталі

У своєму пості Президен зазначив, що цей день є важливим для вшанування тих, хто обрав шлях свободи та боротьби за сильну, європейську Україну, не мирячись з підкоренням.

Вони віддали своє життя за нашу можливість жити у вільній державі.

Саме в ці дні 2014 року росія обрала війну – розпочала перші кроки до окупації Криму. Поки в Києві вбивали людей, а люди захищали свою свободу, путін вирішив завдати ще одного удару – дуже підлого. З того часу світ живе у новій реальності, коли росія намагається обманути всіх. І дуже важливо не піддаватися, бути разом. Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу,

- зазначив Зеленський.

Президент також висловив вічну шану Героям Небесної Сотні та вічну вдячність усім українцям, які борються за незалежність України.

Нагадаємо

Сьогодні, 20 лютого відзначається День Героїв Небесної Сотні. В цей день в Києві загинула під час протестів найбільша кількість осіб – 48. https://unn.ua/amp/sohodni-v-ukraini-vidznachaiut-den-heroiv-nebesnoi-sotni

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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