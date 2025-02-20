Небесная Сотня выбрала свободу, мы должны выбрать единство - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины обратился к украинцам в День Героев Небесной Сотни. Он напомнил о начале российской агрессии в 2014 году и призвал к единству в борьбе за свободу.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу 20 февраля, дня памяти Героев Небесной Сотни. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
Детали
В своем посте Президент отметил, что этот день важен для чествования тех, кто выбрал путь свободы и борьбы за сильную, европейскую Украину, не мирясь с покорением.
Они отдали свою жизнь за нашу возможность жить в свободном государстве.
Именно в эти дни 2014 года россия выбрала войну - начала первые шаги к оккупации Крыма. Пока в Киеве убивали людей, а люди защищали свою свободу, путин решил нанести еще один удар - очень подлый. С тех пор мир живет в новой реальности, когда Россия пытается обмануть всех. И очень важно не поддаваться, быть вместе. Очень важно поддерживать тех, кто защищает свободу,
Президент также выразил вечную дань уважения Героям Небесной Сотни и вечную благодарность всем украинцам, которые борются за независимость Украины.
Напомним
Сегодня, 20 февраля отмечается День Героев Небесной Сотни. В этот день в Киеве погибло во время протестов наибольшее количество человек - 48. https://unn.ua/amp/sohodni-v-ukraini-vidznachaiut-den-heroiv-nebesnoi-sotni