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Не рикошет: експерти вважають, що по весіллю в Ірані навели американський боєприпас – Reuters

Київ • УНН

 • 318 перегляди

У Кухестаку загинули 4 людини й 68 постраждали. Експерти Reuters пов’язують удар із американським боєприпасом, США розслідують інцидент.

Не рикошет: експерти вважають, що по весіллю в Ірані навели американський боєприпас – Reuters

Удар по весільній церемонії на півдні Ірану, внаслідок якого загинули 4 людини та щонайменше 68 постраждали, ймовірно, був прямим влучанням американського боєприпасу, а не наслідком рикошету чи роботи іранської ППО. Про це свідчить аналіз експертів, які вивчили перевірені Reuters фото та відео, повідомляє агентство, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 1 вересня у місті Кухестак. За словами очевидців, десятки людей зібралися у будинку на весілля, коли боєприпас влучив у дах.

Reuters передало матеріали 4 фахівцям з озброєнь. Вони дійшли висновку, що характер пошкоджень більше відповідає прямому влучанню, ніж уламкам або рикошету від іншої цілі. 3 експерти вважають, що, найімовірніше, йшлося про американський боєприпас.

США розслідують обставини удару

За даними 2 американських посадовців, військові США того дня завдавали ударів у районі Кухестака, зокрема по телекомунікаційній вежі приблизно за 135 метрів від місця весілля.

Один з експертів, колишній фахівець британської армії зі знешкодження вибухівки Гарет Коллетт, заявив, що сукупність доказів більше вказує на 500-фунтовий американський авіаційний боєприпас, ніж на іранську ракету ППО.

Враховуючи кількість скинутих бомб, це час від часу трапляється навіть із найдосконалішими системами наведення

– сказав він.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розслідує інцидент. Американські військові також повідомили, що вивчають інформацію про можливу причетність США до удару.

Адміністрація Трампа готує нову стратегію для Близького Сходу після війни з Іраном – Axios05.09.26, 00:55 • 1488 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
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Джей Ді Венс
Reuters
Сполучені Штати Америки
Іран