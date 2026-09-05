Не рикошет: експерти вважають, що по весіллю в Ірані навели американський боєприпас – Reuters
Київ • УНН
У Кухестаку загинули 4 людини й 68 постраждали. Експерти Reuters пов’язують удар із американським боєприпасом, США розслідують інцидент.
Удар по весільній церемонії на півдні Ірану, внаслідок якого загинули 4 людини та щонайменше 68 постраждали, ймовірно, був прямим влучанням американського боєприпасу, а не наслідком рикошету чи роботи іранської ППО. Про це свідчить аналіз експертів, які вивчили перевірені Reuters фото та відео, повідомляє агентство, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався 1 вересня у місті Кухестак. За словами очевидців, десятки людей зібралися у будинку на весілля, коли боєприпас влучив у дах.
Reuters передало матеріали 4 фахівцям з озброєнь. Вони дійшли висновку, що характер пошкоджень більше відповідає прямому влучанню, ніж уламкам або рикошету від іншої цілі. 3 експерти вважають, що, найімовірніше, йшлося про американський боєприпас.
США розслідують обставини удару
За даними 2 американських посадовців, військові США того дня завдавали ударів у районі Кухестака, зокрема по телекомунікаційній вежі приблизно за 135 метрів від місця весілля.
Один з експертів, колишній фахівець британської армії зі знешкодження вибухівки Гарет Коллетт, заявив, що сукупність доказів більше вказує на 500-фунтовий американський авіаційний боєприпас, ніж на іранську ракету ППО.
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розслідує інцидент. Американські військові також повідомили, що вивчають інформацію про можливу причетність США до удару.
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