Не рикошет: эксперты считают, что по свадьбе в Иране нанесли удар американским боеприпасом — Reuters
Киев • УНН
В Кухестаке погибли 4 человека и 68 пострадали. Эксперты Reuters связывают удар с американским боеприпасом, США расследуют инцидент.
Удар по свадебной церемонии на юге Ирана, в результате которого погибли 4 человека и по меньшей мере 68 пострадали, вероятно, был прямым попаданием американского боеприпаса, а не следствием рикошета или работы иранской ПВО. Об этом свидетельствует анализ экспертов, изучивших проверенные Reuters фото и видео, сообщает агентство, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел 1 сентября в городе Кухестак. По словам очевидцев, десятки людей собрались в доме на свадьбу, когда боеприпас попал в крышу.
Reuters передало материалы 4 специалистам по вооружениям. Они пришли к выводу, что характер повреждений больше соответствует прямому попаданию, чем осколкам или рикошету от другой цели. 3 эксперта считают, что, скорее всего, речь шла об американском боеприпасе.
США расследуют обстоятельства удара
По данным 2 американских чиновников, американские военные в тот день наносили удары в районе Кухестака, в частности по телекоммуникационной вышке примерно в 135 метрах от места проведения свадьбы.
Один из экспертов, бывший специалист британской армии по обезвреживанию взрывчатки Гарет Коллетт, заявил, что совокупность доказательств больше указывает на 500-фунтовый американский авиационный боеприпас, чем на иранскую ракету ПВО.
Учитывая количество сброшенных бомб, такое время от времени случается даже с самыми совершенными системами наведения
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон расследует инцидент. Американские военные также сообщили, что изучают информацию о возможной причастности США к удару.
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