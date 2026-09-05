Не рикошет: эксперты считают, что по свадьбе в Иране нанесли удар американским боеприпасом — Reuters

Удар по свадебной церемонии на юге Ирана, в результате которого погибли 4 человека и по меньшей мере 68 пострадали, вероятно, был прямым попаданием американского боеприпаса, а не следствием рикошета или работы иранской ПВО. Об этом свидетельствует анализ экспертов, изучивших проверенные Reuters фото и видео, сообщает агентство, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 1 сентября в городе Кухестак. По словам очевидцев, десятки людей собрались в доме на свадьбу, когда боеприпас попал в крышу.

Reuters передало материалы 4 специалистам по вооружениям. Они пришли к выводу, что характер повреждений больше соответствует прямому попаданию, чем осколкам или рикошету от другой цели. 3 эксперта считают, что, скорее всего, речь шла об американском боеприпасе.

США расследуют обстоятельства удара

По данным 2 американских чиновников, американские военные в тот день наносили удары в районе Кухестака, в частности по телекоммуникационной вышке примерно в 135 метрах от места проведения свадьбы.

Один из экспертов, бывший специалист британской армии по обезвреживанию взрывчатки Гарет Коллетт, заявил, что совокупность доказательств больше указывает на 500-фунтовый американский авиационный боеприпас, чем на иранскую ракету ПВО.

Учитывая количество сброшенных бомб, такое время от времени случается даже с самыми совершенными системами наведения – сказал он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон расследует инцидент. Американские военные также сообщили, что изучают информацию о возможной причастности США к удару.

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