Не рикошет: эксперты считают, что по свадьбе в Иране нанесли удар американским боеприпасом — Reuters

$44.730.1251.940.29
ukenru
04:26 • 6872 просмотра
Россияне ударили по Каменскому — 4 человека погибли, еще 5 пострадали
02:57 • 12134 просмотра
ФСБ заявила о подготовке покушения на митрополита Тихона якобы по заданию украинских спецслужб
01:54 • 12529 просмотра
Буданов заявил, что регулярно общался с Пригожиным почти до мятежа «Вагнера»
01:16 • 11831 просмотра
Бессент спрогнозировал обвал цен на нефть до $40 после завершения войны с Ираном
00:56 • 11455 просмотра
Украина в 2027 году получит новые 155-мм САУ «Марта» для замены советской и западной артиллерии
00:17 • 10675 просмотра
В Германии запустили производство тысяч дальнобойных дронов для Украины — один из них поражает цели на расстоянии 1500 км
23:55 • 11638 просмотра
Трамп завуалированно поддержал производство ракет Patriot в Украине — американские СМИPhoto
4 сентября, 23:29 • 9816 просмотра
Россия атаковала многоэтажный дом в Борисполе — там пожар, двух женщин госпитализировалиVideo
4 сентября, 22:37 • 10222 просмотра
Трамп может «отдать» Фолкленды Аргентине, чтобы наказать Британию за Иран, аргентинский президент уже выдвинул требования
4 сентября, 20:58 • 13085 просмотра
Дания готовится отправлять мигрантов в «центры возвращения» за пределами ЕС — как это повлияет на украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
5.2м/с
64%
743мм
Популярные новости
В Генассамблее ООН одобрили резолюцию относительно новой карты мира: в чём её особенность4 сентября, 19:54 • 5996 просмотра
Дизельное топливо в США подорожало до исторического рекорда, из-за этого могут подорожать продукты и товары4 сентября, 21:16 • 2892 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 11000 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 10711 просмотра
В средневековых рукописях нашли ДНК опасного вируса, свирепствовавшего тысячи лет назад00:06 • 3076 просмотра
публикации
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 39130 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 49530 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 43956 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 39169 просмотра
Топ-5 рецептов консервации огурцов на зиму, которые получатся с первого разаPhoto4 сентября, 10:21 • 47691 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Джей Ди Вэнс
Кирилл Буданов
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 10782 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 11065 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 26447 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 46406 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 42824 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
The New York Times
Нефть марки Brent
2С22 «Богдана»
Mercedes-Benz Zetros

Не рикошет: эксперты считают, что по свадьбе в Иране нанесли удар американским боеприпасом — Reuters

Киев • УНН

 • 2316 просмотра

В Кухестаке погибли 4 человека и 68 пострадали. Эксперты Reuters связывают удар с американским боеприпасом, США расследуют инцидент.

Не рикошет: эксперты считают, что по свадьбе в Иране нанесли удар американским боеприпасом — Reuters

Удар по свадебной церемонии на юге Ирана, в результате которого погибли 4 человека и по меньшей мере 68 пострадали, вероятно, был прямым попаданием американского боеприпаса, а не следствием рикошета или работы иранской ПВО. Об этом свидетельствует анализ экспертов, изучивших проверенные Reuters фото и видео, сообщает агентство, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 1 сентября в городе Кухестак. По словам очевидцев, десятки людей собрались в доме на свадьбу, когда боеприпас попал в крышу.

Reuters передало материалы 4 специалистам по вооружениям. Они пришли к выводу, что характер повреждений больше соответствует прямому попаданию, чем осколкам или рикошету от другой цели. 3 эксперта считают, что, скорее всего, речь шла об американском боеприпасе.

США расследуют обстоятельства удара

По данным 2 американских чиновников, американские военные в тот день наносили удары в районе Кухестака, в частности по телекоммуникационной вышке примерно в 135 метрах от места проведения свадьбы.

Один из экспертов, бывший специалист британской армии по обезвреживанию взрывчатки Гарет Коллетт, заявил, что совокупность доказательств больше указывает на 500-фунтовый американский авиационный боеприпас, чем на иранскую ракету ПВО.

Учитывая количество сброшенных бомб, такое время от времени случается даже с самыми совершенными системами наведения

– сказал он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон расследует инцидент. Американские военные также сообщили, что изучают информацию о возможной причастности США к удару.

Администрация Трампа готовит новую стратегию для Ближнего Востока после войны с Ираном — Axios05.09.26, 00:55 • 2606 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Теракт
Джей Ди Вэнс
Reuters
Соединённые Штаты
Иран