Не лише до ДШВ та штурмових частин: у Генштабі роз'яснили, куди направляють військовослужбовців після СЗЧ

У Генеральному штабі зробили заяву щодо повернення військовослужбовців після СЗЧ та наголосили - їх направляють до всіх бойових бригад, а не лише до ДШВ та штурмових частин, передає УНН.

Військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, в тому числі й до ДШВ та штурмових частин - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Генштабі наголосили, що здійснюють системні кроки щодо спрощення механізмів переміщення військовослужбовців між військовими частинами та відходу від "паперової армії".

Нещодавно запроваджено спрощений механізм надсилання засобами електронного документообігу рекомендаційного листа на військовослужбовця від військової частини, у яку він бажає перевестися, до військової частини, де він проходить службу. Запроваджений механізм гарантує, що рекомендаційний лист обов’язково буде розглянутий командиром військової частини у найкоротший термін - йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому, як зауважують у Генштабі, військовий не матиме необхідності звертатися з рекомендаційним листом до командирів нижчої ланки (відділення, взводу, роти, батальйону), що зменшує суб’єктивні чинники у прийнятті рішень та кількість погоджень керівниками структурних підрозділів.

Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"

Крім того, спрощено механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), на посади до нових військових частин.

Змінами виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо. Документи на призначення подаються напряму від військової частини до Генерального штабу ЗС України. Ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням. Запроваджені зміни не змінюють умови повернення до служби після СЗЧ - йдеться у повідомленні.

Водночас у Генштабі наголошують, що ці зміни роблять недоцільним скоєння СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини.

Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій

Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби. Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ - резюмували у Генштабі.

Нагадаємо

Раніше аналітичний проєкт DeepState повідомив, що повернутися з СЗЧ можна тільки в Десантно-штурмові війська або штурмові полки.