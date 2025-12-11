Не лише до ДШВ та штурмових частин: у Генштабі роз'яснили, куди направляють військовослужбовців після СЗЧ

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Ексклюзив
14:13 • 2892 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 5532 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 10581 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 10656 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 14366 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 13975 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15054 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16127 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 34624 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21703 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.7м/с
91%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність11 грудня, 06:28 • 7002 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 15091 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 13325 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 24515 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 13452 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 10581 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 24536 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 34624 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 46433 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 47715 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 13341 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 25519 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 31169 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 27124 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 35726 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм
Time (журнал)

Не лише до ДШВ та штурмових частин: у Генштабі роз'яснили, куди направляють військовослужбовців після СЗЧ

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У Генштабі заявили, що військовослужбовці, які повернулися після СЗЧ, направляються до всіх бойових бригад, а не лише до ДШВ та штурмових частин. Також спрощено механізм переміщення військових між частинами та призначення на посади після СЗЧ.

Не лише до ДШВ та штурмових частин: у Генштабі роз'яснили, куди направляють військовослужбовців після СЗЧ

У Генеральному штабі зробили заяву щодо повернення військовослужбовців після СЗЧ та наголосили - їх направляють до  всіх бойових бригад, а не лише до ДШВ та штурмових частин, передає УНН.

Військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, в тому числі й до ДШВ та штурмових частин 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

У Генштабі наголосили, що здійснюють системні кроки щодо спрощення механізмів переміщення військовослужбовців між військовими частинами та відходу від "паперової армії".

Нещодавно запроваджено спрощений механізм надсилання засобами електронного документообігу рекомендаційного листа на військовослужбовця від військової частини, у яку він бажає перевестися, до військової частини, де він проходить службу. Запроваджений механізм гарантує, що рекомендаційний лист обов’язково буде розглянутий командиром військової частини у найкоротший термін

 - йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому, як зауважують у Генштабі, військовий не матиме необхідності звертатися з рекомендаційним листом до командирів нижчої ланки (відділення, взводу, роти, батальйону), що зменшує суб’єктивні чинники у прийнятті рішень та кількість погоджень керівниками структурних підрозділів.

Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"08.12.25, 11:07 • 16332 перегляди

Крім того, спрощено механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), на посади до нових військових частин.

Змінами виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо. Документи на призначення подаються напряму від військової частини до Генерального штабу ЗС України. Ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням. Запроваджені зміни не змінюють умови повернення до служби після СЗЧ 

- йдеться у повідомленні.

Водночас у Генштабі наголошують, що ці зміни роблять недоцільним скоєння СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини.

Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій 08.12.25, 12:00 • 17688 переглядiв

Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби. Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ 

- резюмували у Генштабі.

Нагадаємо

Раніше аналітичний проєкт DeepState повідомив, що повернутися з СЗЧ можна тільки в Десантно-штурмові війська або штурмові полки.

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Війна в Україні