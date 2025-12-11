Не только в ДШВ и штурмовые части: в Генштабе разъяснили, куда направляют военнослужащих после СЗЧ

В Генеральном штабе сделали заявление о возвращении военнослужащих после СЗЧ и подчеркнули - их направляют во все боевые бригады, а не только в ДШВ и штурмовые части, передает УНН.

Военнослужащие, которые после СЗЧ вернулись в батальоны резерва, направляются во все боевые бригады, нуждающиеся в пополнении личным составом, в том числе и в ДШВ и штурмовые части - говорится в сообщении.

Детали

В Генштабе подчеркнули, что осуществляют системные шаги по упрощению механизмов перемещения военнослужащих между воинскими частями и отхода от "бумажной армии".

Недавно введен упрощенный механизм отправки средствами электронного документооборота рекомендательного письма на военнослужащего от воинской части, в которую он желает перевестись, в воинскую часть, где он проходит службу. Введенный механизм гарантирует, что рекомендательное письмо обязательно будет рассмотрено командиром воинской части в кратчайшие сроки - говорится в сообщении.

Благодаря этому, как отмечают в Генштабе, военный не будет иметь необходимости обращаться с рекомендательным письмом к командирам низшего звена (отделения, взвода, роты, батальона), что уменьшает субъективные факторы в принятии решений и количество согласований руководителями структурных подразделений.

Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"

Кроме того, упрощен механизм назначения военнослужащих, вернувшихся после самовольного оставления части (СЗЧ), на должности в новые воинские части.

Изменениями исключены промежуточные звенья в обработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование, вид и т.д. Документы на назначение подаются напрямую от воинской части в Генеральный штаб ВС Украины. Эти шаги призваны ускорить назначение военнослужащих на должности, сделать процесс их перевода более прозрачным и устранить манипуляции отдельных должностных лиц по препятствованию таким переводам. Введенные изменения не меняют условия возвращения к службе после СЗЧ - говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти изменения делают нецелесообразным совершение СЗЧ военнослужащими с надеждой перевестись в выбранную воинскую часть.

Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий

Рекомендательные письма, которые теперь становятся сугубо электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы. Для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СЗЧ - резюмировали в Генштабе.

Напомним

Ранее аналитический проект DeepState сообщил, что вернуться из СЗЧ можно только в Десантно-штурмовые войска или штурмовые полки.