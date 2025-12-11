Не только в ДШВ и штурмовые части: в Генштабе разъяснили, куда направляют военнослужащих после СЗЧ

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Эксклюзив
14:13 • 2750 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 5176 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 10338 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 10508 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 14240 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 13911 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15011 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16106 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 34522 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21689 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.7м/с
91%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство11 декабря, 06:28 • 6798 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 14979 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 13178 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 24309 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 13337 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 10338 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 24352 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 34522 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 46349 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 47633 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Индия
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 13207 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 25468 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 31119 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 27074 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 35669 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
Time (журнал)

Не только в ДШВ и штурмовые части: в Генштабе разъяснили, куда направляют военнослужащих после СЗЧ

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Генштабе заявили, что военнослужащие, вернувшиеся после СЗЧ, направляются во все боевые бригады, а не только в ДШВ и штурмовые части. Также упрощен механизм перемещения военных между частями и назначения на должности после СЗЧ.

Не только в ДШВ и штурмовые части: в Генштабе разъяснили, куда направляют военнослужащих после СЗЧ

В Генеральном штабе сделали заявление о возвращении военнослужащих после СЗЧ и подчеркнули - их направляют во все боевые бригады, а не только в ДШВ и штурмовые части, передает УНН.

Военнослужащие, которые после СЗЧ вернулись в батальоны резерва, направляются во все боевые бригады, нуждающиеся в пополнении личным составом, в том числе и в ДШВ и штурмовые части

- говорится в сообщении.

Детали

В Генштабе подчеркнули, что осуществляют системные шаги по упрощению механизмов перемещения военнослужащих между воинскими частями и отхода от "бумажной армии".

Недавно введен упрощенный механизм отправки средствами электронного документооборота рекомендательного письма на военнослужащего от воинской части, в которую он желает перевестись, в воинскую часть, где он проходит службу. Введенный механизм гарантирует, что рекомендательное письмо обязательно будет рассмотрено командиром воинской части в кратчайшие сроки

- говорится в сообщении.

Благодаря этому, как отмечают в Генштабе, военный не будет иметь необходимости обращаться с рекомендательным письмом к командирам низшего звена (отделения, взвода, роты, батальона), что уменьшает субъективные факторы в принятии решений и количество согласований руководителями структурных подразделений.

Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"08.12.25, 11:07 • 16332 просмотра

Кроме того, упрощен механизм назначения военнослужащих, вернувшихся после самовольного оставления части (СЗЧ), на должности в новые воинские части.

Изменениями исключены промежуточные звенья в обработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование, вид и т.д. Документы на назначение подаются напрямую от воинской части в Генеральный штаб ВС Украины. Эти шаги призваны ускорить назначение военнослужащих на должности, сделать процесс их перевода более прозрачным и устранить манипуляции отдельных должностных лиц по препятствованию таким переводам. Введенные изменения не меняют условия возвращения к службе после СЗЧ

- говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти изменения делают нецелесообразным совершение СЗЧ военнослужащими с надеждой перевестись в выбранную воинскую часть.

Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий08.12.25, 12:00 • 17688 просмотров

Рекомендательные письма, которые теперь становятся сугубо электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы. Для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СЗЧ

- резюмировали в Генштабе.

Напомним

Ранее аналитический проект DeepState сообщил, что вернуться из СЗЧ можно только в Десантно-штурмовые войска или штурмовые полки.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Война в Украине