НБУ змінить підхід до визначення курсу гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Національний банк осучаснить підхід до проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку, передає УНН з посиланням на Нацбанк.
“Для підвищення ринковості та прозорості курсоутворення гривні Національний банк змінює підхід до пріоритезації форм валютних інтервенцій. З цією метою Правління відкоригувало Стратегію валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки”, — йдеться у повідомленні.
Як пояснив регулятор, стратегія передбачає можливість НБУ здійснювати валютні інтервенції у чотирьох формах — валютний аукціон, інтервенція за єдиним курсом, запит щодо найкращого курсу та адресна інтервенція.
Досі пріоритетною формою був валютний аукціон. Однак інші форми валютних інтервенцій також підтвердили свою ефективність. Тому Правління вирішило відмовитися від пріоритезації конкретних форм інтервенцій. Натомість, доцільність використання тих чи інших форм інтервенцій буде визначатися залежно від ситуації на міжбанківському валютному ринку.
Разом з тим, з огляду на необхідність мінімізувати вплив центробанку на зміну курсу гривні при проведенні інтервенцій для накопичення резервів, НБУ буде і надалі надавати пріоритет тим формам інтервенцій, за якими Нацбанк не пропонує, а приймає запропоновану іншими учасниками валютного ринку ціну. Такими формами інтервенції, де НБУ виступає “прайс-тейкером”, є валютний аукціон та інтервенція за найкращим курсом.
Також Національний банк планує найближчим часом перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching — нового функціоналу для укладання угод в торговельно-інформаційних системах (Bloomberg, Thomson Reuters тощо).
“Проведення валютних інтервенцій через функціонал Matching створить умови для більш ринкового, прозорого та точного визначення курсу гривні на міжбанківському валютному ринку”, — стверджують в Нацбанку.
Разом з функціоналом Matching НБУ планує продовжити у разі необхідності здійснювати валютні інтервенції і через ті функціонали, що використовувалися досі. Для цього було внесено зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою
“Наявність різних форм та функціоналів для проведення валютних інтервенцій дозволить розширити можливості Нацбанку, з одного боку, накопичувати міжнародні резерви з мінімальним впливом на обмінний курс, а з іншого — врівноважувати ситуацію на міжбанківському валютному ринку у разі потреби”, — пояснив регулятор.
Окреслені новації затверджені постановою НБУ № 32 від 29 березня 2018 року та рішенням НБУ № 182-рш від 29 березня 2018 року. Обидва документи набувають чинності з 2 квітня 2018 року.
Нагадаємо, НБУ розширив можливості банків для проведення власних операцій з іноземною валютою на міжбанківському ринку, змінив для банків ліміти відкритої валютної позиції, а також продовжує послаблення обмежень на дострокове погашення українськими компаніями зовнішніх кредитів та позик в іноземній валюті.