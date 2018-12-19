НБУ зафіксував зростання інтересу українців до іпотеки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Україні фіксується зростання інтересу до іпотечного кредитування. Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність за грудень 2018 року, повідомляє УНН.
У ІІІ кварталі кількість угод купівлі-продажу житла в Україні зросла на 11,0% р/р. Головний чинник, як зауважують у звіті, - підвищення доходів населення.
“Тому серед громадян із високими доходами зберігається стійкий інвестиційний попит (на нього припадає до 40% продажів у преміум-сегменті) в умовах, коли знижується дохідність валютних депозитів. А серед громадян з нижчими доходами зростає кількість претендентів на іпотечні кредити та розстрочку”, — йдеться у звіті.
Водночас Нацбанк зауважує, що обсяги іпотечного кредитування ще замалі, аби суттєво вплинути на попит.
“Але, за оцінками забудовників та посередників, у структурі продажів бюджетного сегмента збільшуються частки розстрочки та кредитів і зменшується частка стовідсоткової оплати. Потенціал покупців першого житла поки невисокий”, — зауважує НБУ.
Водночас, Нацбанк вважає, що у середньостроковій перспективі первинний ринок, імовірно, збалансується.
УНН повідомляв, що на сьогодні ринок первинної нерухомості більш активний.
І цьому сприяє не тільки той факт, що за свої гроші інвестор отримує більш комфортне житло і нові комунікації, а й можливість скористатися низкою фінансових інструментів під час придбання житла.
Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі. В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” пропонує на вибір три програми з різними банками (це “Крісталбанк”, “Укргазбанк” і “Глобус”). Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру — в розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.
Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.