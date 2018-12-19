НБУ зафиксировал рост интереса украинцев к ипотеке

В третьем квартале количество сделок купли-продажи жилья в Украине выросло на 11,0% г/г. Главный фактор, как отмечают в отчете, - повышение доходов населения.

"Поэтому среди граждан с высокими доходами сохраняется устойчивый инвестиционный спрос (на него приходится до 40% продаж в премиум-сегменте) в условиях, когда снижается доходность валютных депозитов. А среди граждан с низким доходами растет число претендентов на ипотечные кредиты и рассрочку", - говорится в отчете.

В то же время Нацбанк отмечает, что объемы ипотечного кредитования еще малы, чтобы существенно повлиять на спрос.

"Но, по оценкам застройщиков и посредников, в структуре продаж бюджетного сегмента увеличиваются доли рассрочки и кредитов и уменьшается доля стопроцентной оплаты. Потенциал покупателей первого жилья пока невысокий", - отмечает НБУ.

В то же время, Нацбанк считает, что в среднесрочной перспективе первичный рынок, вероятно, сбалансируется.

УНН сообщал, что сегодня рынок первичной недвижимости более активен.

И этому способствует не только тот факт, что за свои деньги инвестор получает более комфортное жилье и новые коммуникации, но и возможность воспользоваться рядом финансовых инструментов при приобретении жилья.

Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади. В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает на выбор три программы с разными банками (это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус"). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.