МВФ допомогло НБУ наглядати за відмиванням "брудних" коштів

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Національний банк України за технічної допомоги Міжнародного валютного фонду підготував проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Його реалізація дозволить Національному банку зосередити більше уваги на адекватності механізмів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у фінансових установах та припинити функції розслідування, пояснили у фінрегуляторі. Такий підхід передбачено у Меморандумі про економічну та фінансову політику України з МВФ від 5 грудня 2018 року.

"Важливо відзначити, що припинення функцій розслідування, про які йдеться у Меморандумі, не слід ототожнювати із припиненням Національним банком наглядових функцій у сфері фінансового моніторингу", - зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

За її словами, Національний банк і надалі в межах законодавчо визначених повноважень здійснюватиме аналіз ефективності системи управління ризиками банком, визначатиме відповідність заходів, що здійснюються банком для обмеження (зменшення) ризиків під час своєї діяльності.

"Це робиться з метою не допустити використання банківських послуг для легалізації "брудних" коштів та забезпечити адекватність механізмів фінансового моніторингу, включно із заходами з вивчення банківських та клієнтських операцій", – пояснила Рожкова.

При цьому, за словами директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези, на Національний банк не покладено функцію розслідування злочинів у сфері фінансового моніторингу, так само як і будь-яких інших злочинів.

У подальшому Нацбанк планує переглянути адекватність ресурсів для проведення ефективного нагляду на основі ризик-орієнтованого підходу.

Нагадаємо, Національний банк спростив процедуру перевірок з питань інформаційної безпеки, що має на меті оптимізувати контроль за належним використанням засобів криптографічного захисту інформації регулятора.

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