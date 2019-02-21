МВФ помогло НБУ следить за отмыванием "грязных" денег
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальный банк Украины при технической помощи Международного валютного фонда подготовил проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Его реализация позволит Национальному банку сосредоточить больше внимания на адекватности механизмов противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в финансовых учреждениях и прекратить функции расследования.
Такой подход предусмотрено в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины с МВФ от 5 декабря 2018 года.
"Важно отметить, что прекращение функций расследования, о которых говорится в Меморандуме, не следует отождествлять с прекращением Национальным банком надзорных функций в сфере финансового мониторинга", - отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
По ее словам, Национальный банк и в дальнейшем в рамках законодательно определенных полномочий будет осуществлять анализ эффективности системы управления рисками банком, будет определять соответствие мероприятий, осуществляемых банком для ограничения (уменьшения) рисков при своей деятельности.
"Это делается с целью не допустить использования банковских услуг для легализации "грязных" денег и обеспечить адекватность механизмов финансового мониторинга, включая меры по изучению банковских и клиентских операций", - объяснила Рожкова.
При этом, по словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, на Национальный банк не возложена функция расследования преступлений в сфере финансового мониторинга, так же как и любых других преступлений.
В дальнейшем Нацбанк планирует пересмотреть адекватность ресурсов для проведения эффективного надзора на основе риск-ориентированного подхода.
Напомним, Национальный банк упростил процедуру проверок по вопросам информационной безопасности, которая имеет цель оптимизировать контроль за надлежащим использованием средств криптографической защиты информации регулятора.