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НБУ упростил процедуру проверок по вопросам информбезопасности

Киев  •  УНН

 • 16092 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальный банк упростил процедуру проверок по вопросам информационной безопасности, которая имеет цель оптимизировать контроль за надлежащим использованием средств криптографической защиты информации регулятора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

“Национальный банк Украины упростил процедуру проверок по вопросам информационной безопасности. Это позволит оптимизировать контроль за надлежащим использованием средств криптографической защиты информации Национального банка ”, - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что речь идет о выполнении банками и другими учреждениями, которые являются непосредственными участниками системы электронных платежей Национального банка и информационных задач, требований по использованию средств защиты информации Национального банка, установленных соответствующими нормативно-правовыми актами НБУ.

В частности, это даст возможность внедрить такой метод контроля, как периодическое отчетности организаций об использовании средств защиты информации Национального банка.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 13 февраля 2019 года № 38 “О внесении изменений в Положение о порядке проверки состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации Национального банка Украины”.

Постановление № 38 вступает в силу с 31 марта 2019 года.

Как известно, Национальный банк в соответствии со статьей 7 Закона Украины “О Национальном банке Украины” устанавливает правила защиты информации, определяет порядок, требования и меры по обеспечению информационной безопасности в банковской системе Украины и осуществляет контроль за их выполнением.

Как сообщал УНН, по состоянию на начало текущего года на счетах Госказначейства скопилось 47,4 млрд грн в валюте. Об этом заявила председатель Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз во время презентации публичного отчета.

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