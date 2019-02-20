На рахунках казначейства накопичилося 47,4 млрд грн у валюті

"На 1 січня 2019 року в еквіваленті гривні валюта склала 47,4 млрд грн. Найбільше у нас доларів - майже 1,5 млрд доларів, трошки більше 200 млн євро", - зазначила голова казначейства.

За її словами, цей показник щодня коливається в залежності від погашення боргів, а також від курсу валют НБУ.

При цьому вона додала, що валютних коштів на рахунках казначейства стало трохи менше у порівнянні з попереднім роком, що пов'язано із виплатами по боргах.

Нагадаємо, на виплату пенсій Пенсійний фонд України у лютому запозичив у Держказначейства 3,8 млрд грн.