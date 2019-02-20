На рахунках казначейства накопичилося 47,4 млрд грн у валюті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Станом на початок поточного року на рахунках Держказначейства накопичилось 47,4 млрд грн у валюті. Про це заявила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
"На 1 січня 2019 року в еквіваленті гривні валюта склала 47,4 млрд грн. Найбільше у нас доларів - майже 1,5 млрд доларів, трошки більше 200 млн євро", - зазначила голова казначейства.
За її словами, цей показник щодня коливається в залежності від погашення боргів, а також від курсу валют НБУ.
При цьому вона додала, що валютних коштів на рахунках казначейства стало трохи менше у порівнянні з попереднім роком, що пов'язано із виплатами по боргах.
Нагадаємо, на виплату пенсій Пенсійний фонд України у лютому запозичив у Держказначейства 3,8 млрд грн.