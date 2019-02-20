Пенсійний фонд вже боргує казначейству за лютий 3,8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На виплату пенсій Пенсійний фонд України у лютому запозичив у Держказначейства 3,8 млрд грн. Про це заявила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
"У січні місяці ми надали Пенсійному фонду трохи більше 7 млрд грн, і позичка січнева вже погашена. У лютому місяці станом на вчора ми надали Пенсійному фонду вже 3,8 млрд грн позики", - зазначила голова Казначейства.
За її словами, протягом минулого року ПФУ запозичив більше 89 млрд грн, з яких 4,8 млрд грн фонд повернув лише в січні поточного року.
При цьому вона додала, що на 1 січня цього року загальна заборгованість ПФУ сягнула 55,2 млрд грн, включно із боргами з 2007 року.
Нагадаємо, Пенсійний фонд на кінець 2018 року накопичив 4,8 млрд грн позичок.