Пенсійний фонд вже боргує казначейству за лютий 3,8 млрд грн

"У січні місяці ми надали Пенсійному фонду трохи більше 7 млрд грн, і позичка січнева вже погашена. У лютому місяці станом на вчора ми надали Пенсійному фонду вже 3,8 млрд грн позики", - зазначила голова Казначейства.

За її словами, протягом минулого року ПФУ запозичив більше 89 млрд грн, з яких 4,8 млрд грн фонд повернув лише в січні поточного року.

При цьому вона додала, що на 1 січня цього року загальна заборгованість ПФУ сягнула 55,2 млрд грн, включно із боргами з 2007 року.

Нагадаємо, Пенсійний фонд на кінець 2018 року накопичив 4,8 млрд грн позичок.