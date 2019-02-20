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Пенсионный фонд уже задолжал казначейству за февраль 3,8 млрд грн

Пенсионный фонд уже задолжал казначейству за февраль 3,8 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 9265 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. На выплату пенсий Пенсионный фонд Украины в феврале позаимствовал у Госказначейства 3,8 млрд грн. Об этом заявила председатель Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.

"В январе месяце мы предоставили Пенсионному фонду чуть более 7 млрд грн, и займ январский уже погашен. В феврале состоянию на вчера мы предоставили Пенсионному фонду уже 3,8 млрд грн займа", - отметила председатель Казначейства.

По ее словам, в течение прошлого года ПФУ заимствовал больше 89 млрд грн, из которых 4,8 млрд грн фонд вернул только в январе текущего года.

При этом она добавила, что на 1 января этого года общая задолженность ПФУ достигла 55,2 млрд грн, включая долги с 2007 года.

Напомним, Пенсионный фонд на конец 2018 года накопил 4,8 млрд грн займов.

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