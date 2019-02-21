НБУ спростив процедуру перевірок з питань інформбезпеки

“Національний банк України спростив процедуру перевірок з питань інформаційної безпеки. Це дозволить оптимізувати контроль за належним використанням засобів криптографічного захисту інформації Національного банку”, — йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що йдеться про виконання банками та іншими установами, які є безпосередніми учасниками системи електронних платежів Національного банку та інформаційних задач, вимог щодо використання засобів захисту інформації Національного банку, встановлених відповідними нормативно-правовими актами НБУ.

Зокрема, це дасть можливість запровадити такий метод контролю, як періодичне звітування організацій про використання засобів захисту інформації Національного банку.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 13 лютого 2019 року № 38 “Про внесення змін до Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки у банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України”.

Постанова № 38 набирає чинності з 31 березня 2019 року.

Як відомо, Національний банк відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України” встановлює правила захисту інформації, визначає порядок, вимоги та заходи із забезпечення інформаційної безпеки у банківській системі України та здійснює контроль за їх виконанням.

Як повідомляв УНН, станом на початок поточного року на рахунках Держказначейства накопичилося 47,4 млрд грн у валюті. Про це заявила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під час презентації публічного звіту.