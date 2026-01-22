НБУ попередив про шахрайську розсилку листів зі шкідливими вкладеннями
Національний банк України зафіксував шахрайську розсилку електронних листів, що імітують офіційні запити від НБУ. Фішингові повідомлення вимагають надання документів, використовуючи фейкові підписи фахівців.
Національний банк України зафіксував шахрайську кампанію з розсилання електронних листів, які імітують офіційний лист від НБУ. Фішингові повідомлення надходять нібито від Департаменту фінансового моніторингу з вимогою надання документів. Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише УНН.
Деталі
Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейкову особу, що видає себе за фахівця НБУ.
У Нацбанку закликали отримувачів бути уважними та не відкривати підозрілі вкладення. Не варто завантажувати файли з подібних листів чи переходити за вбудованими посиланнями.
Також фахівці нагадали, що для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua.
