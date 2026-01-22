НБУ попередив про шахрайську розсилку листів зі шкідливими вкладеннями

Національний банк України зафіксував шахрайську кампанію з розсилання електронних листів, які імітують офіційний лист від НБУ. Фішингові повідомлення надходять нібито від Департаменту фінансового моніторингу з вимогою надання документів. Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише УНН.

Деталі

Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейкову особу, що видає себе за фахівця НБУ.

У Нацбанку закликали отримувачів бути уважними та не відкривати підозрілі вкладення. Не варто завантажувати файли з подібних листів чи переходити за вбудованими посиланнями.

Також фахівці нагадали, що для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua.

