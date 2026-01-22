$43.180.08
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 3922 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 8668 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 12411 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 24671 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 14251 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 15099 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17507 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 21814 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 28150 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
НБУ попередив про шахрайську розсилку листів зі шкідливими вкладеннями

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Національний банк України зафіксував шахрайську розсилку електронних листів, що імітують офіційні запити від НБУ. Фішингові повідомлення вимагають надання документів, використовуючи фейкові підписи фахівців.

НБУ попередив про шахрайську розсилку листів зі шкідливими вкладеннями

Національний банк України зафіксував шахрайську кампанію з розсилання електронних листів, які імітують офіційний лист від НБУ. Фішингові повідомлення надходять нібито від Департаменту фінансового моніторингу з вимогою надання документів. Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише УНН.

Деталі

Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейкову особу, що видає себе за фахівця НБУ.

У Нацбанку закликали отримувачів бути уважними та не відкривати підозрілі вкладення. Не варто завантажувати файли з подібних листів чи переходити за вбудованими посиланнями.

Також фахівці нагадали, що для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua.

У кібеполіції попередили про шахрайство з посвідченнями водія, виданими вперше08.01.26, 07:44 • 4154 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Національний банк України