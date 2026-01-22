НБУ предупредил о мошеннической рассылке писем с вредоносными вложениями

$43.180.08
15:45 • 534 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 3938 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 8684 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 12416 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 24676 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 14255 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 15099 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 17509 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 21815 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 28151 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Сегодня США ожидают ответа Путина по мирному плану: посланник Трампа Виткофф готовится к встрече в Москве22 января, 06:05 • 4604 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 20493 просмотра
Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО22 января, 07:46 • 4886 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 16356 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 4374 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 24493 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 21515 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 22627 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 64631 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 40709 просмотра
НБУ предупредил о мошеннической рассылке писем с вредоносными вложениями

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Национальный банк Украины зафиксировал мошенническую рассылку электронных писем, имитирующих официальные запросы от НБУ. Фишинговые сообщения требуют предоставления документов, используя фейковые подписи специалистов.

НБУ предупредил о мошеннической рассылке писем с вредоносными вложениями

Национальный банк Украины зафиксировал мошенническую кампанию по рассылке электронных писем, имитирующих официальное письмо от НБУ. Фишинговые сообщения поступают якобы от Департамента финансового мониторинга с требованием предоставления документов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет УНН.

Детали

Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковое лицо, выдающее себя за специалиста НБУ.

В Нацбанке призвали получателей быть внимательными и не открывать подозрительные вложения. Не стоит загружать файлы из подобных писем или переходить по встроенным ссылкам.

Также специалисты напомнили, что для электронной переписки сотрудники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, которая содержит домен @bank.gov.ua.

В киберполиции предупредили о мошенничестве с водительскими удостоверениями, выданными впервые08.01.26, 07:44 • 4154 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Национальный банк Украины