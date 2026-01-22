НБУ предупредил о мошеннической рассылке писем с вредоносными вложениями

Национальный банк Украины зафиксировал мошенническую кампанию по рассылке электронных писем, имитирующих официальное письмо от НБУ. Фишинговые сообщения поступают якобы от Департамента финансового мониторинга с требованием предоставления документов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет УНН.

Детали

Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковое лицо, выдающее себя за специалиста НБУ.

В Нацбанке призвали получателей быть внимательными и не открывать подозрительные вложения. Не стоит загружать файлы из подобных писем или переходить по встроенным ссылкам.

Также специалисты напомнили, что для электронной переписки сотрудники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, которая содержит домен @bank.gov.ua.

