$42.560.14
49.800.29
ukenru
7 января, 23:38 • 7998 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 19720 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 26109 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 21230 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 23024 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 25069 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 33579 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 27928 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 29342 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 20532 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
В киберполиции предупредили о мошенничестве с водительскими удостоверениями, выданными впервые

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Главный сервисный центр МВД Украины предупреждает о мошенничестве с онлайн-оформлением водительских удостоверений, поскольку первое удостоверение выдается лично. Злоумышленники выманивают деньги и персональные данные, присылая фальшивые документы.

В киберполиции предупредили о мошенничестве с водительскими удостоверениями, выданными впервые

Водительское удостоверение, выданное впервые на два года, не отправляется по почте. Если его предлагают оформить онлайн, то это мошенничество. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас в соцсетях появляются объявления с обещаниями "оформить водительское онлайн, без присутствия в ТСЦ" и отправить его по почте.

Это - мошенничество! Злоумышленники выманивают деньги и персональные данные, а взамен присылают фальшивые документы без юридической силы

- предупреждают правоохранители.

Объясняется, что первое водительское удостоверение выдается только лично в сервисном центре МВД после успешной сдачи практического экзамена и предъявления паспорта.

"Ни по почте, ни по доверенности - невозможно. Почтовая доставка доступна только для обмена или восстановления удостоверения, если оно уже есть в Кабинете водителя и Дії. Использование поддельных документов - уголовная ответственность", - уточнили в МВД.

Напомним

По состоянию на октябрь 2025 года сервисные центры МВД провели более 500 тысяч тестирований, однако только 25% кандидатов в водители успешно прошли теоретический экзамен по правилам дорожного движения с первого раза.

Как получить международное водительское удостоверение за пять дней: подсказка от МВД21.07.25, 15:23 • 5937 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Министерство внутренних дел Украины