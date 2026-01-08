В киберполиции предупредили о мошенничестве с водительскими удостоверениями, выданными впервые

Главный сервисный центр МВД Украины предупреждает о мошенничестве с онлайн-оформлением водительских удостоверений, поскольку первое удостоверение выдается лично. Злоумышленники выманивают деньги и персональные данные, присылая фальшивые документы.

Водительское удостоверение, выданное впервые на два года, не отправляется по почте. Если его предлагают оформить онлайн, то это мошенничество. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины, информирует УНН. Детали Отмечается, что сейчас в соцсетях появляются объявления с обещаниями "оформить водительское онлайн, без присутствия в ТСЦ" и отправить его по почте. Это - мошенничество! Злоумышленники выманивают деньги и персональные данные, а взамен присылают фальшивые документы без юридической силы - предупреждают правоохранители. Объясняется, что первое водительское удостоверение выдается только лично в сервисном центре МВД после успешной сдачи практического экзамена и предъявления паспорта. "Ни по почте, ни по доверенности - невозможно. Почтовая доставка доступна только для обмена или восстановления удостоверения, если оно уже есть в Кабинете водителя и Дії. Использование поддельных документов - уголовная ответственность", - уточнили в МВД. Напомним По состоянию на октябрь 2025 года сервисные центры МВД провели более 500 тысяч тестирований, однако только 25% кандидатов в водители успешно прошли теоретический экзамен по правилам дорожного движения с первого раза. Как получить международное водительское удостоверение за пять дней: подсказка от МВД