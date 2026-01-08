У кібеполіції попередили про шахрайство з посвідченнями водія, виданими вперше

$42.560.14
49.800.29
ukenru
7 січня, 23:38 • 8302 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 19982 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 26320 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 21396 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 23155 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 25163 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 33733 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 27991 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 29430 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 20561 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.2м/с
91%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міністр оборони Британії анонсував візит до Києва для обговорення безпекових гарантій7 січня, 20:33 • 4520 перегляди
Дніпро без світла та води: прогнози щодо відновлення відсутні7 січня, 21:14 • 4828 перегляди
Масована атака на Дніпро та Запоріжжя призвела до знеструмлення та відсутності води7 січня, 22:30 • 5012 перегляди
росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ7 січня, 23:02 • 13069 перегляди
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалівPhoto01:52 • 4248 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 26107 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 31044 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 33734 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 75573 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 112943 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Париж
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 13881 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 42380 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 62048 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 104276 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 95654 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Times
Starlink

У кібеполіції попередили про шахрайство з посвідченнями водія, виданими вперше

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Головний сервісний центр МВС України попереджає про шахрайство з онлайн-оформленням водійських посвідчень, оскільки перше посвідчення видається особисто. Зловмисники виманюють гроші та персональні дані, надсилаючи фальшиві документи.

У кібеполіції попередили про шахрайство з посвідченнями водія, виданими вперше

Посвідчення водія, видане вперше на два роки, не надсилається поштою. Якщо його пропонують оформити онлайн, то це шахрайство. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що нині у соцмережах з’являються оголошення з обіцянками "оформити водійське онлайн, без присутності в ТСЦ" і надіслати його поштою.

Це - шахрайство! Зловмисники виманюють гроші та персональні дані, а натомість надсилають фальшиві документи без юридичної сили

- попереджають правоохоронці.

Пояснюється, що перше посвідчення водія видається лише особисто в сервісному центрі МВС після успішного складання практичного іспиту та пред’явлення паспорта.

"Ні поштою, ні за довіреністю - неможливо. Поштову доставку мають лише обмін або відновлення посвідчення, якщо воно вже є в Кабінеті водія та Дії. Використання підроблених документів - кримінальна відповідальність", - уточнили в МВС.

Нагадаємо

Станом на жовтень 2025 року сервісні центри МВС провели понад 500 тисяч тестувань, однак лише 25% кандидатів у водії успішно пройшли теоретичний іспит із правил дорожнього руху з першого разу.

Як отримати міжнародне посвідчення водія на п'ять днів: підказка від МВС 21.07.25, 15:23 • 5937 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Міністерство внутрішніх справ України