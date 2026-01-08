У кібеполіції попередили про шахрайство з посвідченнями водія, виданими вперше
Київ • УНН
Головний сервісний центр МВС України попереджає про шахрайство з онлайн-оформленням водійських посвідчень, оскільки перше посвідчення видається особисто. Зловмисники виманюють гроші та персональні дані, надсилаючи фальшиві документи.
Посвідчення водія, видане вперше на два роки, не надсилається поштою. Якщо його пропонують оформити онлайн, то це шахрайство. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що нині у соцмережах з’являються оголошення з обіцянками "оформити водійське онлайн, без присутності в ТСЦ" і надіслати його поштою.
Це - шахрайство! Зловмисники виманюють гроші та персональні дані, а натомість надсилають фальшиві документи без юридичної сили
Пояснюється, що перше посвідчення водія видається лише особисто в сервісному центрі МВС після успішного складання практичного іспиту та пред’явлення паспорта.
"Ні поштою, ні за довіреністю - неможливо. Поштову доставку мають лише обмін або відновлення посвідчення, якщо воно вже є в Кабінеті водія та Дії. Використання підроблених документів - кримінальна відповідальність", - уточнили в МВС.
Нагадаємо
Станом на жовтень 2025 року сервісні центри МВС провели понад 500 тисяч тестувань, однак лише 25% кандидатів у водії успішно пройшли теоретичний іспит із правил дорожнього руху з першого разу.
Як отримати міжнародне посвідчення водія на п'ять днів: підказка від МВС 21.07.25, 15:23 • 5937 переглядiв