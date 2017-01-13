НБУ, перед визнанням Платинум банку неплатоспроможним, дозволив йому зібрати гроші у населення - експерт

Ще у грудні 2016 року експерт звертав увагу, що Платинум банк запустив масові розсилки з пропозицією розмістити гривневі вклади під 24% річних в гривні і 10,5% в доларах.

“Такі ставки можна пропонувати тільки з однією метою — гроші вкладників вкрасти. Нагадаю, нещодавно я публікував дані про глибоку негативну дохідність "Платинума“, яка з кожним днем все глибше. Але Нацбанк продовжує покривати піраміду, яка привертає вклади під 24% річних і видає кредити пов’язаним особам під 3,5% річних”, — зазначив О.Дубинський у своєму пості в Facebook у грудні минулого року.

За словами експерта, тепер несвоєчасне виведення банку з ринку і штучне його утримання істотно збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів, а відповідно і на кожного українця. Зокрема, за даними О.Дубинського, таке навантаження вимірюється в розмірі понад 6 млрд грн в цілому або 150 грн. на кожного платника податків.

Він переконаний, що події, що відбуваються навколо Платинум банку, повинні стати предметом дослідження в НАБУ. На думку О.Дубинського, банк до банкрутства довів його власник Борис Кауфман, а допомагала йому в цьому заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

“За 3 дні до нового року, Нацбанк намагається приховати інформацію про дірку в капіталі банку, який при таких показниках — треба терміново виводити з ринку.

Пікантності цій ситуації додає той факт, що за погодженням з МВФ банк повинен був показати як мінімум 0-вий капітал на 23.12. Не показав. Але і з ринку не виведений. Чому?

Мої джерела в НБУ стверджують, що збереження на ринку Платинум Банку було однією з умов, яку висувала заступник глави Нацбанку Рожкова за згоду вести проект по націоналізації ПриватБанку”, — розповів О.Дубинський.

Він нагадав, що Катерина Рожкова має давній і тісний зв’язок з Платинум банком, оскільки до того, як була призначена на керівну посаду в Нацбанку, працювала головою правління того самого “Платинум банку”. Саме цей зв’язок, на думку О.Дубинського, дозволяв “Платинум банку” довгий час неправомірно знаходиться на ринку і здійснювати свою діяльність.

“Слідство національної поліції встановило, що НБУ виділив Платинум банку 240 млн грн під неіснуючі застави. З неіснуючою оцінкою. І неіснуючими позичальниками.

Перевірка цих застав при видачі стабкредиту — була в повноваженнях члена правління НБУ Рожкової, яка в період оформлення та оцінки цих об’єктів працювала ... головою правління Платинум Банку.

Гроші НБУ були спрямовані менеджментом "Платинума“ на погашення кредитів фіктивних підприємств в Фінбанк — іншому банку Кауфмана, який за рахунок бюджету врятував таким чином Нацбанк”, - сказав експерт.

На думку О.Дубинського, правоохоронним органам варто було б нарешті звернути увагу на діяльність глави НБУ Валерії Гонтаревої та її заступника Катерини Рожкової, які всупереч логіці і економічними показниками тривалий час штучно утримували Платинум банк на ринку, тим самим завдаючи збиток країні.

Нагадаємо, в БПП також помітили заангажованість НБУ. Зокрема, за словами Першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, народного депутата від “БПП” Михайла Довбенко, НБУ утримував “Платинум банк” на ринку, знаючи про його проблемність з видачею депозитів. Зокрема, нардеп нагадав, що “М.Т.С” так і не зміг забрати свої кошти, незважаючи на рішення судів. В той же час низку банків НБУ вивів з ринку необгрунтовано, наголосив М.Довбенко.

Нагадаємо, раніше експерти повідомляли, що Платинум банк намагалися докапіталізувати за рахунок банку “Михайлівський”. Зокрема, стверджують, що заради цього банк “Михайлівський” і був визнаний Нацбанком неплатоспроможним.

Як раніше повідомляв УНН, правова експертиза підтвердила, що банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним необгрунтовано.