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НБУ, перед признанием "Платинум банка" неплатежеспособным, позволил ему собрать деньги у населения - эксперт

НБУ, перед признанием "Платинум банка" неплатежеспособным, позволил ему собрать деньги у населения - эксперт

Киев • УНН

 • 10575 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Руководство НБУ, перед тем как признать "Платинум банк" неплатежеспособным, позволило ему собрать деньги у населения под завышенные проценты, тем самым увеличив нагрузку на Фонд гарантирования вкладов, а значит и на каждого налогоплательщика. Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт в сфере банковской деятельности Александр Дубинский, передает УНН.

Еще в декабря 2016 года эксперт обращал внимание, что "Платинум банк" запустил массовые рассылки с предложением разместить гривневые вклады под 24% годовых в гривне и 10,5% в долларах.

"Такие ставки можно предлагать только с одной целью - деньги вкладчиков украсть. Напомню, недавно я публиковал данные о глубокой отрицательной доходности "Платинума", которая с каждым днем ​​все глубже. Но Нацбанк продолжает покрывать пирамиду, которая привлекает вклады под 24% годовых и выдает кредиты повязанным лицам под 3,5% годовых", - отметил А.Дубинский в своем посте в Facebook в декабре прошлого года.

По словам эксперта, теперь несвоевременное выведения банка с рынка и искусственное его содержание существенно увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов, а соответственно и на каждого украинца. В частности, по данным А.Дубинского, такая нагрузка измеряется в размере более 6 млрд грн в целом или 150 грн. на каждого налогоплательщика.

Он убежден, что события, происходящие вокруг "Платинум банка", должны стать предметом исследования в НАБУ. По мнению А.Дубинского, банк к банкротству довел его владелец Борис Кауфман, а помогала ему в этом заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"За 3 дня до нового года, Нацбанк пытается скрыть информацию о дыре в капитале банка, который при таких показателях - надо срочно выводить с рынка.

Пикантности этой ситуации придает тот факт, что по согласованию с МВФ банк должен был показать как минимум 0-вой капитал на 23.12. Не показал. Но и с рынка не выведен. Почему?

Мои источники в НБУ утверждают, что сохранение на рынке "Платинум Банка" было одним из условий, которое выдвигала заместитель главы Нацбанка Е.Рожкова за согласие вести проект по национализации "ПриватБанка", - рассказал А.Дубинский.

Он напомнил, что Екатерина Рожкова имеет давнюю и тесную связь с "Платинум банком", поскольку до того, как была назначена на руководящую должность в Нацбанке, работала главой правления того же "Платинум банка". Именно эта связь, по мнению А.Дубинского, позволяла "Платинум банку" долгое время неправомерно находится на рынке и осуществлять свою деятельность.

"Следствие национальной полиции установило, что НБУ выделил "Платинум банку" 240 млн грн под несуществующие залоги. С несуществующей оценкой. И несуществующими заемщиками.

Проверка этих залогов при выдаче стабкредита - была в полномочиях члена правления НБУ Е.Рожковой, которая в период оформления и оценки этих объектов работала ... главой правления "Платинум Банка".

Деньги НБУ были направлены менеджментом "Платинума" на погашение кредитов фиктивных предприятий в Финбанк - другой банк Б.Кауфмана, который за счет бюджета спас таким образом Нацбанк", - сказал эксперт.

По мнению А.Дубинского, правоохранительным органам следовало бы наконец обратить внимание на деятельность главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой, которые вопреки логике и экономическим показателям длительное время искусственно удерживали "Платинум банк" на рынке, тем самым нанося ущерб стране.

Напомним, в БПП также заметили заангажированность НБУ. В частности, по словам первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народного депутата от "БПП" Михаила Довбенко, НБУ удерживал "Платинум банк" на рынке, зная о его проблемности с выдачей депозитов. В частности, нардеп напомнил, что "М.Т.С" так и не смог забрать свои средства, несмотря на решения судов. В то же время ряд банков НБУ вывел с рынка необоснованно, подчеркнул М.Довбенко.

Напомним, ранее эксперты сообщали, что "Платинум банк" пытались докапитализации за счет банка "Михайловский". В частности, утверждают, что ради этого банк "Михайловский" и был признан Нацбанком неплатежеспособным.

Как ранее сообщал УНН, правовая экспертиза подтвердила, что банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным необоснованно.

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