НАЗК розпочало службову перевірку після згадки в матеріалах НАБУ
Київ • УНН
Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало службову перевірку у звʼязку з суспільним резонансом через оприлюднені матеріали Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), у яких згадується НАЗК. Крім того, було направлено офіційний запит до НАБУ для отримання відповідної інформації, повідомляє УНН з посиланням на НАЗК.
Деталі
НАЗК підтверджує готовність до максимальної співпраці з громадськістю, медіа, правоохоронними органами та іншими сторонами. Водночас у агентстві очікують надання НАБУ відповіді на направлений запит і додаткової інформації - на думку НАЗК, це дозволить оперативно та якісно провести перевірку.
Нагадаємо
НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка вибудувала масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Затримано 5 осіб, повідомлено про підозру 7 членам, серед яких бізнесмен, ексрадник міністра енергетики та виконавчий директор "Енергоатому".