12 листопада, 15:53 • 20737 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50620 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47159 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50479 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
12 листопада, 13:38 • 48306 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44276 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
12 листопада, 07:33 • 60203 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
11 листопада, 14:28 • 132047 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 14:28 • 132047 перегляди
НАЗК розпочало службову перевірку після згадки в матеріалах НАБУ

Київ • УНН

 • 2018 перегляди

НАЗК розпочало службову перевірку через суспільний резонанс після оприлюднених НАБУ матеріалів, в яких згадується НАЗК. Агентство також направило офіційний запит до НАБУ для отримання додаткової інформації.

НАЗК розпочало службову перевірку після згадки в матеріалах НАБУ

Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало службову перевірку у звʼязку з суспільним резонансом через оприлюднені матеріали Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), у яких згадується НАЗК. Крім того, було направлено офіційний запит до НАБУ для отримання відповідної інформації, повідомляє УНН з посиланням на НАЗК.

Деталі

НАЗК підтверджує готовність до максимальної співпраці з громадськістю, медіа, правоохоронними органами та іншими сторонами. Водночас у агентстві очікують надання НАБУ відповіді на направлений запит і додаткової інформації - на думку НАЗК, це дозволить оперативно та якісно провести перевірку.

Нагадаємо

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка вибудувала масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Затримано 5 осіб, повідомлено про підозру 7 членам, серед яких бізнесмен, ексрадник міністра енергетики та виконавчий директор "Енергоатому".

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Тімур Міндіч
Енергетика