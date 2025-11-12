НАПК начало служебную проверку после упоминания в материалах НАБУ

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12:42 • 1450 просмотра
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов
12:03 • 6382 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
08:32 • 15500 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 28039 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 54622 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 76679 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 117085 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 55799 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 83708 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 68536 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 38178 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 35834 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 33563 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 15782 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 13897 просмотра
публикации
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 14195 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 12708 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 33890 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 117079 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 77152 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Марин Ле Пен
Биньямин Нетаньяху
Андрей Одарченко
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Крым
Турция
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 11158 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 36106 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 38431 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 27902 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 42436 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Сериал
Financial Times

НАПК начало служебную проверку после упоминания в материалах НАБУ

Киев • УНН

 • 266 просмотра

НАПК начало служебную проверку из-за общественного резонанса после обнародованных НАБУ материалов, в которых упоминается НАПК. Агентство также направило официальный запрос в НАБУ для получения дополнительной информации.

НАПК начало служебную проверку после упоминания в материалах НАБУ

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало служебную проверку в связи с общественным резонансом из-за обнародованных материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в которых упоминается НАПК. Кроме того, был направлен официальный запрос в НАБУ для получения соответствующей информации, сообщает УНН со ссылкой на НАПК.

Детали

НАПК подтверждает готовность к максимальному сотрудничеству с общественностью, медиа, правоохранительными органами и другими сторонами. В то же время в агентстве ожидают предоставления НАБУ ответа на направленный запрос и дополнительной информации - по мнению НАПК, это позволит оперативно и качественно провести проверку.

Напомним

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая выстроила масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Задержаны 5 человек, сообщено о подозрении 7 членам, среди которых бизнесмен, экс-советник министра энергетики и исполнительный директор "Энергоатома".

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Тимур Миндич
Энергетика