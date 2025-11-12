НАПК начало служебную проверку после упоминания в материалах НАБУ
Киев • УНН
НАПК начало служебную проверку из-за общественного резонанса после обнародованных НАБУ материалов, в которых упоминается НАПК. Агентство также направило официальный запрос в НАБУ для получения дополнительной информации.
Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало служебную проверку в связи с общественным резонансом из-за обнародованных материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в которых упоминается НАПК. Кроме того, был направлен официальный запрос в НАБУ для получения соответствующей информации, сообщает УНН со ссылкой на НАПК.
Детали
НАПК подтверждает готовность к максимальному сотрудничеству с общественностью, медиа, правоохранительными органами и другими сторонами. В то же время в агентстве ожидают предоставления НАБУ ответа на направленный запрос и дополнительной информации - по мнению НАПК, это позволит оперативно и качественно провести проверку.
Напомним
НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая выстроила масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Задержаны 5 человек, сообщено о подозрении 7 членам, среди которых бизнесмен, экс-советник министра энергетики и исполнительный директор "Энергоатома".