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Найвищу будівлю Канади підсвітили кольорами прапора Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Вежа CN Tower в Торонто, що є найвищою будівлею Канади, забарвилася в понеділок в кольори прапора Венесуели в знак підтримки опозиції цієї країни з боку Оттави. Про це йдеться в офіційному Twitter канадського МЗС, інформує УНН.

“Із завершенням історичної зустрічі Групи Ліми кольори (прапора) Венесуели яскраво засяяли на CN Tower, щоб показати нашу підтримку венесуельському народу в його боротьбі за демократію”, — наголошується під фотографією вежі, палаючою жовтою, синьою і червоною підсвіткою. Хмарочос був побудований в 1976 році і до 2007 року був найвищою будівлею в світі, яка є вільною конструкцією. Його висота становить 553,3 м.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

As the sun sets on today's historic #LimaGroup meeting, #Venezuela's colours shine bright on Canada's @TourCNTower to show our support for the people of Venezuela and their fight for #democracy. pic.twitter.com/MpMsVppQwQ

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 5 лютого 2019 р.

Як зазначав УНН, 11 країн закликали військових Венесуели бути лояльними до Гуайдо.

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