Репер 21 Savage буде чинити опір депортації зі США

За його словами, музикант “ніколи не приховував свого імміграційного статусу” від влади США і направив запит на надання йому американської візи як жертві злочину. Репер також є опікуном дітей, які проживають легально в Сполучених Штатах, що є додатковою підставою для отримання американської візи. “Міністерство внутрішньої безпеки знало його адресу і історію з моменту подання ним прохання на візу U в 2017 році, проте воно не діяло до минулих вихідних”, — уточнив адвокат.

За його словами, підставою для затримання Авраама-Джозефа послужила “некоректна інформація про колишні кримінальні звинувачення”. Адвокат, однак, не уточнив, про що йде мова.

Нагадуємо, Служба імміграційного і митного контролю МВБ США інформувала, що 21 Savage був узятий під варту в неділю в районі міста Атланта (штат Джорджія). Співробітники правоохоронних органів вважають, що 26-річний виконавець, який є підданим Великої Британії, легально в’їхав в США в 2005 році, проте дія його візи минула в 2006 році. Таким чином, зараз він знаходиться в США незаконно.