У США затримали номінованого на Grammy репера 21 Savage
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Влада США затримала репера, відомого під псевдонімом 21 Savage (справжнє ім’я — Шайа Бін Авраам-Джозеф), передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляє Bloomberg, 26-річного музиканта взяли під варту в районі міста Атланта (штат Джорджія). Йому загрожує депортація з країни.
За даними поліції, 21 Savage, що має громадянство Великої Британії, в’їхав в США в 2005 році легально, проте дія його візи минула в 2006 році. З тих пір репер перебував в країні незаконно.
Крім іншого, в 2014 році 21 Savage визнали винним у злочині, пов’язаному з наркотиками. Музиканту загрожує депортація з країни. Найближчим часом долю репера визначить суд.
На 61-й церемонії Grammy виконавець номінований у категорії “Запис року” та “найкраще реп-виконання” за альбом “I Am > I Was” (“I Am Greater Than I Was”).
Нагадуємо, репер Tekashi69 зізнався в розповсюдженні героїну і замаху на вбивство.