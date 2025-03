У США затримали номінованого на Grammy репера 21 Savage

Як повідомляє Bloomberg, 26-річного музиканта взяли під варту в районі міста Атланта (штат Джорджія). Йому загрожує депортація з країни.

За даними поліції, 21 Savage, що має громадянство Великої Британії, в’їхав в США в 2005 році легально, проте дія його візи минула в 2006 році. З тих пір репер перебував в країні незаконно.

Крім іншого, в 2014 році 21 Savage визнали винним у злочині, пов’язаному з наркотиками. Музиканту загрожує депортація з країни. Найближчим часом долю репера визначить суд.

На 61-й церемонії Grammy виконавець номінований у категорії “Запис року” та “найкраще реп-виконання” за альбом “I Am > I Was” (“I Am Greater Than I Was”).

