В США задержали номинированного на Grammy рэпера 21 Savage

Как сообщает Bloomberg, 26-летнего музыканта взяли под стражу в районе города Атланта (штат Джорджия). Ему грозит депортация из страны.

По данным полиции, 21 Savage, имеющий гражданство Великобритании, въехал в США в 2005 году легально, однако действие его визы истекло в 2006 году. С тех пор рэпер находился в стране незаконно.

Помимо прочего, в 2014 году 21 Savage признали виновным в преступлении, связанном с наркотиками. Музыканту грозит депортация из страны. В ближайшее время судьбу рэпера определит суд.

На 61-й церемонии Grammy исполнитель номинирован в категории “Запись года” и “Лучшее рэп-исполнение” за альбом “I Am> I Was” (“I Am Greater Than I Was”).

Напоминаем, рэпер Tekashi69 признался в распространении героина и покушения на убийство.