В США задержали номинированного на Grammy рэпера 21 Savage

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79714 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102034 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136791 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135051 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131931 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126263 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163960 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117937 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141522 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В США задержали номинированного на Grammy рэпера 21 Savage

В США задержали номинированного на Grammy рэпера 21 Savage

Киев  •  УНН

 • 11583 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Власти США задержали рэпера, известного под псевдонимом 21 Savage (настоящее имя — Шайа Бин Авраам Джозеф), передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает Bloomberg, 26-летнего музыканта взяли под стражу в районе города Атланта (штат Джорджия). Ему грозит депортация из страны.

По данным полиции, 21 Savage, имеющий гражданство Великобритании, въехал в США в 2005 году легально, однако действие его визы истекло в 2006 году. С тех пор рэпер находился в стране незаконно.

Помимо прочего, в 2014 году 21 Savage признали виновным в преступлении, связанном с наркотиками. Музыканту грозит депортация из страны. В ближайшее время судьбу рэпера определит суд.

На 61-й церемонии Grammy исполнитель номинирован в категории “Запись года” и “Лучшее рэп-исполнение” за альбом “I Am> I Was” (“I Am Greater Than I Was”).

Напоминаем, рэпер Tekashi69 признался в распространении героина и покушения на убийство.

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