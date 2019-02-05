Рэпер 21 Savage будет сопротивляться депортации из США

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75877 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100940 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135588 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134111 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131494 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125956 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163341 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Рэпер 21 Savage будет сопротивляться депортации из США

Рэпер 21 Savage будет сопротивляться депортации из США

Киев  •  УНН

 • 18678 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Рэпер 21 Savage (настоящее имя Шайа Бин Авраам-Джозеф), задержанный в США за нарушение визового режима, считает себя “объектом запугивания” со стороны американских властей и намерен сопротивляться депортации. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на заявление его адвоката Чарльза Кука, информирует УНН.

По его словам, музыкант “никогда не скрывал своего иммиграционного статуса” от властей США и направил запрос на предоставление ему американской визы как жертве преступления. Рэпер также является опекуном детей, проживающих легально в Соединенных Штатах, что является дополнительным основанием для получения американской визы. “Министерство внутренней безопасности знало его адрес и историю с момента подачи им прошения на визу U в 2017 году, однако оно бездействовало до прошедших выходных”, — уточнил адвокат.

По его словам, основанием для задержания Авраама-Джозефа послужила “некорректная информация о прежних уголовных обвинениях”. Адвокат, однако, не уточнил, о чем идет речь.

Напоминаем, Служба иммиграционного и таможенного контроля МВБ США информировала, что 21 Savage был взят под стражу в воскресенье в районе города Атланта (штат Джорджия). Сотрудники правоохранительных органов полагают, что 26-летний исполнитель, являющийся подданным Великобритании, легально въехал в США в 2005 году, однако действие его визы истекло в 2006 году. Таким образом, сейчас он находится в США незаконно.

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