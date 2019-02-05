Рэпер 21 Savage будет сопротивляться депортации из США

По его словам, музыкант “никогда не скрывал своего иммиграционного статуса” от властей США и направил запрос на предоставление ему американской визы как жертве преступления. Рэпер также является опекуном детей, проживающих легально в Соединенных Штатах, что является дополнительным основанием для получения американской визы. “Министерство внутренней безопасности знало его адрес и историю с момента подачи им прошения на визу U в 2017 году, однако оно бездействовало до прошедших выходных”, — уточнил адвокат.

По его словам, основанием для задержания Авраама-Джозефа послужила “некорректная информация о прежних уголовных обвинениях”. Адвокат, однако, не уточнил, о чем идет речь.

Напоминаем, Служба иммиграционного и таможенного контроля МВБ США информировала, что 21 Savage был взят под стражу в воскресенье в районе города Атланта (штат Джорджия). Сотрудники правоохранительных органов полагают, что 26-летний исполнитель, являющийся подданным Великобритании, легально въехал в США в 2005 году, однако действие его визы истекло в 2006 году. Таким образом, сейчас он находится в США незаконно.