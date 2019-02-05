Рэпер 21 Savage будет сопротивляться депортации из США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Рэпер 21 Savage (настоящее имя Шайа Бин Авраам-Джозеф), задержанный в США за нарушение визового режима, считает себя “объектом запугивания” со стороны американских властей и намерен сопротивляться депортации. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на заявление его адвоката Чарльза Кука, информирует УНН.
По его словам, музыкант “никогда не скрывал своего иммиграционного статуса” от властей США и направил запрос на предоставление ему американской визы как жертве преступления. Рэпер также является опекуном детей, проживающих легально в Соединенных Штатах, что является дополнительным основанием для получения американской визы. “Министерство внутренней безопасности знало его адрес и историю с момента подачи им прошения на визу U в 2017 году, однако оно бездействовало до прошедших выходных”, — уточнил адвокат.
По его словам, основанием для задержания Авраама-Джозефа послужила “некорректная информация о прежних уголовных обвинениях”. Адвокат, однако, не уточнил, о чем идет речь.
Напоминаем, Служба иммиграционного и таможенного контроля МВБ США информировала, что 21 Savage был взят под стражу в воскресенье в районе города Атланта (штат Джорджия). Сотрудники правоохранительных органов полагают, что 26-летний исполнитель, являющийся подданным Великобритании, легально въехал в США в 2005 году, однако действие его визы истекло в 2006 году. Таким образом, сейчас он находится в США незаконно.