Ботанічний сад імені Гришка у Києві зазнає пошкоджень через недобросовісних відвідувачів
Київ • УНН
Ботанічному саду ім. Гришка в Києві завдають шкоди недобросовісні відвідувачі, які перелазять через ворота та ламають кущі бузку.
У травні ботанічний сад імені Гришка в Києві традиційно приваблює багатьох відвідувачів через активне цвітіння бузку. Відвідувачі приходять рано-вранці, щоб побачити схід сонця та насолодитися краєвидами. Однак останнім часом сад почали масово відвідувати люди, які перелазять через ворота та ламають бузок. Пише УНН з посиланням на офіційну заяву Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України.
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Зазначається, що за останні тижні в соцмережах набирає популярності тренд, де люди зустрічають світанок серед квітучих рослин. У травні ботанічний сад Гришка в Києві традиційно приваблює відвідувачів завдяки цвітінню бузку, тому багато користувачів соцмереж приходять вранці до відкриття, щоб насолодитися світанком і краєвидами. Однак останнім часом деякі відвідувачі перелазять через ворота та ламають кущі бузку.
Працівники Саду завжди раді кожному відвідувачу, однак мусимо зауважити, що колектив продовжує працювати й покращувати привабливість Саду у нинішні нелегкі часи воєнного стану і прагне елементарної поваги до нашої роботи,
Вони також зазначили, що відвідування ботанічного саду на світанку ніколи не було дозволено, оскільки це державна установа з чітко визначеним графіком роботи.
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Парк-пам'ятка "Межигір'я" повертається в державне управління, і наразі міжвідомча комісія проводить перший етап огляду та передачі арештованого майна, розташованого на території парку.