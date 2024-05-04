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Ботанічний сад імені Гришка у Києві зазнає пошкоджень через недобросовісних відвідувачів

Ботанічний сад імені Гришка у Києві зазнає пошкоджень через недобросовісних відвідувачів

Київ • УНН

 • 102047 перегляди

Ботанічному саду ім. Гришка в Києві завдають шкоди недобросовісні відвідувачі, які перелазять через ворота та ламають кущі бузку.

У травні ботанічний сад імені Гришка в Києві традиційно приваблює багатьох відвідувачів через активне цвітіння бузку. Відвідувачі приходять рано-вранці, щоб побачити схід сонця та насолодитися краєвидами. Однак останнім часом сад почали масово відвідувати люди, які перелазять через ворота та ламають бузок. Пише УНН з посиланням на офіційну заяву Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України.

Деталі

Зазначається, що за останні тижні в соцмережах набирає популярності тренд, де люди зустрічають світанок серед квітучих рослин. У травні ботанічний сад Гришка в Києві традиційно приваблює відвідувачів завдяки цвітінню бузку, тому багато користувачів соцмереж приходять вранці до відкриття, щоб насолодитися світанком і краєвидами. Однак останнім часом деякі відвідувачі перелазять через ворота та ламають кущі бузку.

Працівники Саду завжди раді кожному відвідувачу, однак мусимо зауважити, що колектив продовжує працювати й покращувати привабливість Саду у нинішні нелегкі часи воєнного стану і прагне елементарної поваги до нашої роботи,

- йдеться в заяві працівників ботсаду.

Вони також зазначили, що відвідування ботанічного саду на світанку ніколи не було дозволено, оскільки це державна установа з чітко визначеним графіком роботи.

Нагадаємо

Парк-пам'ятка "Межигір'я" повертається в державне управління, і наразі міжвідомча комісія проводить перший етап огляду та передачі арештованого майна, розташованого на території парку.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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