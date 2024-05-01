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"Межигір’я" повертають в користування держави, розпочався перший етап – перевірка майна парку-пам’ятки

"Межигір’я" повертають в користування держави, розпочався перший етап – перевірка майна парку-пам’ятки

Київ • УНН

 • 17260 перегляди

Парк-пам'ятка "Межигір'я" повертається в державне управління, і наразі міжвідомча комісія проводить перший етап огляду та передачі арештованого майна, розташованого на території парку.

В державне управління повертають парк-пам’ятку "Межигір’я", - наразі відбувається перший етап, в якому адміністрація парку спільно з АРМА, Фондом державного майна України і САП перевіряють наявність майна "Межигір’я". Про це пише урядовий портал, передає УНН.

Деталі

Згідно з офіційною інформацією, розпочато передачу у державне управління арештованих активів, які знаходяться на території парку-пам’ятки "Межигір’я".

розпочали передачу у державне управління арештованих активів, які знаходяться на території парку і на які накладений арешт у кримінальному провадженні по справах експрезидента Януковича після Революції Гідності.

Перший етап, - перевірка наявності і огляд майна "Межигір’я". Участь приймають: Спеціальна адміністрація парка-пам’ятки "Межигір’я", фахівці АРМА, Фонд державного майна України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

До проведення огляду майна міжвідомчою комісією доєднався керівник громадської організації, яка з 2014 року за власною ініціативою відповідає за зберігання арештованих активів.

Довідково

Майно "Межигір’я" арештоване в рамках кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП. Мова йде про розслідування фактів привласнення колишнім президентом Віктором Януковичем майна, що знаходиться на території урочища Межигірʼя.

Доповнення

Державній установі парк-пам’ятка "Межигір’я" має бути передано в управління рухоме майно, яке знаходиться на державній землі парка-пам’ятки і яке є складовою інфраструктури паркового комплексу та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні, а також в охороні паркового комплексу.

Законні умови для передачі в управління парку-пам’ятці "Межигір’я" активів забезпечено Кабінетом Міністрів України, який своїм розпорядженням №321-р Кабінету Міністрів України підтримав пропозицію АРМА і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Згідно з цим документом також має бути проведена передача іншого арештованого майна, а саме: садової техніки, меблів, картин, інтер’єри музеїв тощо.

Фінальним результатом виконання рішення Уряду має стати передача арештованого майна від відповідального зберігача арештованих активів, тобто від представника громадської організації, в управління державній установі парк-пам’ятка "Межигір’я".

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Кабінет Міністрів України схвалив передачу "Межигір’я" в управління державній установі. Планується офіційне відкриття Парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва у травні 2024 року, - в уряді обіцяють, що усі кошти від роботи "Межигір’я" будуть спрямовані до державного бюджету та ЗСУ.

Декілька днів тому, невідомі особи заблокували в'їзд до державного парку "Межигір'я", перешкоджаючи міжвідомчій комісії передати арештоване майно парку у державну власність.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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