Невідомі особи блокують повернення "Межигір’я" у державну власність - Міндовкілля
Київ • УНН
Невідомі особи заблокували в'їзд до державного парку "Межигір'я", перешкоджаючи міжвідомчій комісії передати арештоване майно парку у державну власність.
Сьогодні, 29 квітня, невідомі особи заблокували вхід у державний парк-пам’ятку "Межигір’я" і не допускають на територію членів міжвідомчої комісії, які мали розпочати процес передачі майна парку у державну власність. Про це йдеться у заяві Міндовкілля, передає УНН.
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Як повідомляється, 29 квітня у державному парку-пам’ятці "Межигір’я" розпочався процес передачі в управління державі активів, на які накладений арешт у кримінальному провадженні по справах експрезидента віктора януковича після Революції Гідності.
Міжвідомча комісія у складі представників спеціальної адміністрації парка-пам’ятки "Межигір’я" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за участі представників Фонду держмайна та САП прибули до парку. Вони, як вказали в МІндовкілля, мали розпочати процес передачі арештованого майна, яке рішення судом передане в управління АРМА.
У відомстві вказали, що перевірка наявності і огляд майна "Межигір’я" є першим етапом процесу передачі в управління державі арештованих активів.
У той же час, невідомі особи заблокували вхід у державний парк-пам’ятку і не допускають членів міжвідомчої комісії на територію, унеможливлюючи її роботу
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України схвалив передачу "Межигір’я" в управління державній установі. Планується офіційне відкриття Парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва у травні 2024 року. В уряді обіцяють, що усі кошти від роботи "Межигір’я" будуть спрямовані до державного бюджету та ЗСУ.