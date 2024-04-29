Неизвестные лица блокируют возвращение "Межигорья" в государственную собственность

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  102460 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  166899 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  147104 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  183089 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159662 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142284 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126665 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97527 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85787 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154052 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  254464 просмотра
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Неизвестные лица блокируют возвращение "Межигорья" в государственную собственность

Неизвестные лица заблокировали въезд в государственный парк "Межигорье", препятствуя межведомственной комиссии передать арестованное имущество парка в государственную собственность.

Общество •   •  11095 просмотра
Неизвестные лица блокируют возвращение "Межигорья" в государственную собственность

Зеленский обсудил со Столтенбергом создание специального Фонда поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с Президентом Зеленским в Киеве и обсудил создание фонда на 100 миллиардов евро в течение 5 лет для финансовой поддержки обороны Украины.

Война •   •  12484 просмотра
Зеленский обсудил со Столтенбергом создание специального Фонда поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

По мнению старшего экономиста CASE Украина Владимира Дубровского, предложенный Даниилом Гетьманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса" имеет целью разделить предпринимателей и подорвать их усилия по налоговой реформе.

Экономика •   •  65441 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

Генсек НАТО в Киеве прислал месседж: "Больше поддержки уже в пути"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев и встретился с президентом Зеленским, заверив, что поддержка Украины будет расти, и подтвердив обязательства НАТО поставить Украину на необратимый путь к вступлению в Альянс.

Война •   •  11062 просмотра
Генсек НАТО в Киеве прислал месседж: "Больше поддержки уже в пути"

На временно оккупированных территориях готовится ряд кадровых перестановок - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины готовится ряд кадровых изменений, включая возможное увольнение или заключение гауляйтеров, поскольку в кремле происходит перераспределение влияния из-за обновления власти путиным.

Война •   •  10038 просмотра
На временно оккупированных территориях готовится ряд кадровых перестановок - ЦНС

Генсек НАТО Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев, встретился с Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил необъявленный визит в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Война •   •  10759 просмотра
Генсек НАТО Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев, встретился с Зеленским

Все будет по-другому: Педро Санчес передумал уходить в отставку

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не уйдет в отставку и пообещал, что все изменится, несмотря на продолжающееся расследование обвинений в коррупции против его жены.

Новости Мира •   •  8604 просмотра
Все будет по-другому: Педро Санчес передумал уходить в отставку

G7 обсуждает конечную дату в 2035 году для угольных электростанций - Reuters

Министры энергетики G7 обсуждают установление общей целевой даты - 2035 год - для закрытия угольных электростанций, что является значительным шагом на пути к отказу от ископаемого топлива.

Экономика •   •  8903 просмотра
G7 обсуждает конечную дату в 2035 году для угольных электростанций - Reuters

Делегация Северной Кореи посетила Иран для участия в торговой выставке, без военных измерений - МИД Ирана

Северокорейская делегация посетила Иран для участия в выставке и провела переговоры с иранским правительством и частным сектором по развитию двусторонней торговли, по словам представителя МИД Ирана, который отрицал любые военные аспекты этого визита.

Новости Мира •   •  9102 просмотра
Делегация Северной Кореи посетила Иран для участия в торговой выставке, без военных измерений - МИД Ирана

Мужчину, который насиловал 11-летнего мальчика, приговорили к пожизненному заключению

Руководителя общественной организации по спортивному воспитанию детей приговорили к пожизненному заключению за систематическое изнасилование 11-летнего мальчика в Харьковской и Львовской областях в течение 2021-22 годов. В судебном заседании он свою вину не признал.

Криминал и ЧП •   •  9395 просмотра
Мужчину, который насиловал 11-летнего мальчика, приговорили к пожизненному заключению