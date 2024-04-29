Неизвестные лица блокируют возвращение "Межигорья" в государственную собственность

Сегодня, 29 апреля, неизвестные лица заблокировали вход в государственный парк-памятник "Межигорье" и не допускают на территорию членов межведомственной комиссии, которые должны были начать процесс передачи имущества парка в государственную собственность. Об этом говорится в заявлении Минприроды, передает УНН.

Детали

Как сообщается, 29 апреля в государственном парке-памятнике "Межигорье" начался процесс передачи в управление государству активов, на которые наложен арест в уголовном производстве по делам экс-президента Виктора Януковича после Революции Достоинства.

Межведомственная комиссия в составе представителей специальной администрации парка-памятника "Межигорье" совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) при участии представителей Фонда госимущества и САП прибыли в парк. Они, как указали в Минприроды, должны были начать процесс передачи арестованного имущества, которое решение судом передано в управление АРМА.

В ведомстве указали, что проверка наличия и осмотр имущества "Межигорья" является первым этапом процесса передачи в управление государству арестованных активов.

В то же время, неизвестные лица заблокировали вход в государственный парк-памятник и не допускают членов межведомственной комиссии на территорию, делая невозможным ее работу - говорится в заявлении Минприроды.

Напомним

Кабинет Министров Украины одобрил передачу "Межигорья" в управление государственному учреждению. Планируется официальное открытие Парка-памятника садово-паркового искусства в мае 2024 года. В правительстве обещают, что все средства от работы "Межигорья" будут направлены в государственный бюджет и ВСУ.