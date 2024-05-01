"Межигорье" возвращают в пользование государства, начался первый этап - проверка имущества парка-памятника

В государственное управление возвращают парк-памятник "Межигорье", - сейчас происходит первый этап, в котором администрация парка совместно с АРМА, Фондом государственного имущества Украины и САП проверяют наличие имущества "Межигорья". Об этом пишет правительственный портал, передает УНН.

Детали

Согласно официальной информации, начата передача в государственное управление арестованных активов, которые находятся на территории парка-памятника "Межигорье".

начали передачу в государственное управление арестованных активов, которые находятся на территории парка и на которые наложен арест в уголовном производстве по делам экс-президента Януковича после Революции Достоинства.

Первый этап, - проверка наличия и осмотр имущества "Межигорья". Участие принимают: Специальная администрация парка-памятника "Межигорье", специалисты АРМА, Фонд государственного имущества Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

К проведению осмотра имущества межведомственной комиссией присоединился руководитель общественной организации, которая с 2014 года по собственной инициативе отвечает за хранение арестованных активов.

Справочно

Имущество "Межигорья" арестовано в рамках уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляли детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП. Речь идет о расследовании фактов присвоения бывшим президентом Виктором Януковичем имущества, находящегося на территории урочища Межигорье.

Дополнение

Государственному учреждению парк-памятник "Межигорье" должно быть передано в управление движимое имущество, которое находится на государственной земле парка-памятника и которое является составной инфраструктуры паркового комплекса и используется в тепло-, электро-, водоснабжении и водоотведении, а также в охране паркового комплекса.

Законные условия для передачи в управление парку-памятнику "Межигорье" активов обеспечены Кабинетом Министров Украины, который своим распоряжением №321-р Кабинета Министров Украины поддержал предложение АРМА и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Согласно этому документу также должна быть проведена передача другого арестованного имущества, а именно: садовой техники, мебели, картин, интерьеры музеев и тому подобное.

Финальным результатом выполнения решения Правительства должна стать передача арестованного имущества от ответственного хранителя арестованных активов, то есть от представителя общественной организации, в управление государственному учреждению парк-памятник "Межигорье".

Напомним,

УНН сообщал, что Кабинет Министров Украины одобрил передачу "Межигорья" в управление государственному учреждению. Планируется официальное открытие Парка-памятника садово-паркового искусства в мае 2024 года, - в правительстве обещают, что все средства от работы "Межигорья" будут направлены в государственный бюджет и ВСУ.

Несколько дней назад, неизвестные лица заблокировали въезд в государственный парк "Межигорье", препятствуя межведомственной комиссии передать арестованное имущество парка в государственную собственность.