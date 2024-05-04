Ботанический сад имени Гришко в Киеве получает повреждения из-за недобросовестных посетителей

В мае ботанический сад имени Гришко в Киеве традиционно привлекает многих посетителей из-за активного цветения сирени. Посетители приходят рано утром, чтобы увидеть восход солнца и насладиться видами. Однако в последнее время сад начали массово посещать люди, которые перелезают через ворота и ломают сирень. Пишет УНН со ссылкой на официальное заявление Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко НАН Украины.

Детали

Отмечается, что за последние недели в соцсетях набирает популярность тренд, где люди встречают рассвет среди цветущих растений. В мае ботанический сад Гришко в Киеве традиционно привлекает посетителей благодаря цветению сирени, поэтому многие пользователи соцсетей приходят утром до открытия, чтобы насладиться рассветом и видами. Однако в последнее время некоторые посетители перелезают через ворота и ломают кусты сирени.

Работники Сада всегда рады каждому посетителю, однако должны заметить, что коллектив продолжает работать и улучшать привлекательность Сада в нынешние нелегкие времена военного положения и стремится к элементарному уважению к нашей работе, - говорится в заявлении работников ботсада.

Они также отметили, что посещение ботанического сада на рассвете никогда не было разрешено, поскольку это государственное учреждение с четко определенным графиком работы.

Напомним

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