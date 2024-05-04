Ботанический сад имени Гришко в Киеве получает повреждения из-за недобросовестных посетителей

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Гришко в Киеве наносят вред недобросовестные посетители, которые перелезают через ворота и ломают кусты сирени.
В плену рф находятся 32 украинских журналиста - МКИП
32 украинских журналиста находятся в плену в россии, и сейчас ведутся переговоры по их немедленному освобождению, сообщил и. о. министра культуры и информационной политики.
В россии объявили в розыск президента Зеленского
россия объявила президента Украины Владимира Зеленского в розыск по неопределенным уголовным обвинениям.
В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве
В 2023 году Николаевская область стала лидером по производству кориандра в Украине с 3 000 га под посевами, а общая площадь под кориандром выросла до 8 300 га, что на 25% больше, чем в 2020 году.
Один из крупнейших банков Турции снова усложнил открытие счетов для граждан рф
Один из крупнейших банков Турции, DenizBank, практически прекратил одобрять заявки на открытие счетов для граждан России, делая исключения лишь для клиентов с крупными депозитами от 100 000 тысяч долларов.
Гранты для украинских производителей дронов: какова максимальная сумма помощи
Государство может предоставить украинским производителям беспилотников до 8 миллионов гривен помощи, покрывая до 80% стоимости оборудования, сборки и установки, тогда как заявитель может учесть 20%, как операционные расходы.
Зарубежные подразделения возобновили выдачу документов: кто сможет получить
Выдача готовых документов украинцам за рубежом возобновилась в тестовом режиме, в первую очередь социально незащищенным гражданам, которые получили СМС о готовности паспорта после 25 апреля, и с обязательной верификацией личности.
Погода на Пасху: преимущественно тепло, на востоке возможны заморозки на почве
5 мая в большинстве областей Украины будет преимущественно солнечно и сухо, только в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3. с
Непал ограничил разрешения на восхождение на Эверест
Верховный суд Непала обязал правительство ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест и другие горы, а также принять меры по утилизации отходов и сохранению горной среды.
В Никополе из-за российского обстрела ранена женщина, возник пожар в частной застройке
российские войска атаковали город Никополь в Днепропетровской области, вызвав пожар в жилом секторе, в результате которого сгорели хозяйственные постройки, гараж и автомобиль на площади более 100 кв. м., пострадала 58-летняя женщина, которая была госпитализирована.