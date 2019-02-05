Південна Корея погодилася виділяти 1 млрд доларів на утримання військ США

За їхніми даними, термін дії відповідної угоди обмежений одним роком. Потім сторони можуть продовжити її ще на один рік, уточнили джерела телекомпанії.

Як інформував в понеділок телеканал KBS із посиланням на дипломатичне джерело, саме США пішли на поступки в питанні оплати утримання американських військ. Раніше американська сторона вимагала від Південної Кореї до 1,2 млрд доларів, при цьому в минулому році внесок Сеула склав 860 млн.

Тим часом, в питанні терміну дії угоди Південна Корея пішла назустріч США, які наполягають на скороченні терміну дії угоди з п’яти років до одного року, уточнює KBS.

До теперішнього часу Сеул і Вашингтон провели десять раундів робочих переговорів щодо угоди. Головний спірний момент полягає в сумі витрат південнокорейської сторони і терміни дії угоди.

Як зазначав УНН, Південна Корея звинуватила Японію у військовій провокації.